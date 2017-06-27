Гости Ысыаха Туймаады «прокачали» трафик в 1 000 000 фотографий

В минувшие выходные жители Якутии отметили главный национальный праздник – Ысыах Туймаады, который посетило около 180 000 гостей. Компания «МегаФон» традиционно выступила телеком партнером и покрыла местность Ус Хатын сетью связи второго, третьего и четвертого поколений, а на площадке оператора работала игровая зона с интерактивными развлечениями и конкурсами. Участники и победители игр стали обладателями спецпризов и подарков от компании.

В дни национального праздника Ысыах Туймаады, которого якутяне с нетерпением ждут целый год, клиенты «МегаФона» скачали и передали объем интернет-трафика, который сравним с более чем 1 000 000 фотографий в соцсетях. Если перевести эти данные в часы, то получится, что каждый час гости праздника отправляли и получали по 20 800 фотографий. Голосовой трафик сравним с 41 часом непрерывного разговора.

На площадке МегаФона организаторы интерактивных игр предлагали желающим погрузиться в виртуальную реальность с помощью 3D-очков, запечатлеть наиболее яркие моменты Ысыаха при помощи insta-печати и получить на память собственное изображение на фотомагните, собрать объемный пазл с призовым вознаграждением, поиграть в интеллектуальную QR-викторину. Праздник для абонентов оператора закончился конкурсом национальных костюмов, в котором победили гости, нарядившиеся в лучшие якутские костюмы в стиле фирменных цветов «МегаФона».

«Мы не первый год являемся телекоммуникационным партнером администрации Якутска и задействуем на Ысыахе Туймаады мобильную базовую станцию, которая позволяет обеспечить качественное покрытие сетью связи местность, где проходят праздничные мероприятия, — говорит Александр КОСТЕРИН, директор Якутского регионального отделения компании «МегаФон». — Ысыах — это яркий и древний праздник, объединяющий жителей многонациональной Якутии. Мы рады осознавать, что благодаря качественной связи, гости праздника делятся лучшими моментами при помощи мессенджеров и соцсетей, передают родным хорошее настроение, проводят время по-настоящему рядом со своими близкими людьми».