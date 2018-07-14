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Футуролог
14 июля 2018, 5:00
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Ежедневный гороскоп. Суббота, 14 июля 2018

Предупреждение о Луне

Сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и вести бизнес. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы должны свободно выражать себя с энтузиазмом и честностью. Романтика будет более эмоциональной, чем обычно. На самом деле, вы можете чувствовать себя защищенным даже притягательным в отношении близких. Это отличный праздничный день!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Несмотря на то, что это суббота, и вы чувствуете прилив сил для физической работы, вам все равно нужно перевести дыхание. Спрячьтесь дома, чтобы вы могли  расслабиться. Это день, чтобы войти внутрь себя и подумать о своих чувствах и отношении ко всему происходящему.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваши связи с другими важны сегодня. Вы не хотите тратить время поверхностной болтовней о погоде. Ищите кого-то, кто хочет серьезно поговорить с вами о чем-то, что имеет значение.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы отождествляете себя со своим домом. Вы чувствуете гордость и удовольствие в том, чтобы заботиться о себе или убирать то, что у вас есть. Вы можете обнаружить, что вам нужно защищать свои идеи и убеждения от кого-то, даже если на самом деле ничего не поставлено на карту.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что делает вас более эмоциональным, чем обычно. Тем не менее, это также приносит вам немного дополнительной удачи. Вы можете чувствовать себя более заботливыми с другими, и в то же время вы также можете быть более требовательными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы хотите выйти из суеты вокруг вас, потому что вам нужен тишина и покой. Это хорошая идея. Потратьте время, чтобы общаться с вашим внутренним «я», чтобы вы могли чувствовать себя более проницательным во всем, что вам нужно. Дайте себе передышку.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваш эмоциональный контакт с друзьями важен сегодня. Вот почему вам важно общаться с кем-то сегодня. Вы также можете чувствовать себя защищенным. (И да, вы можете почувствовать ревность, если друг обратит больше внимания на кого-то другого.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы в центре внимания. Люди замечают вас. Фактически, по какой-то причине они знают подробности о вашей личной жизни. (Например, это может означать публичный спор с кем-то.) Между тем, вы можете сосредоточиться на своей репутации и вашем профессиональном мире.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы хотите что-то сделать, чтобы разрушить свою рутину. В идеале вы бы хотели путешествовать, потому что у вас есть сильное желание уйти «от всего этого». Если вы не можете путешествовать, возможно, вы сможете отправиться в ленивое путешествие и узнать что-то новое через фильм или книги? Вам понравится встреча с людьми из других стран.

Козерог (22 декабря 19 января)

Вы будете чувствовать себя более интенсивно во всем, с чем вы связаны сегодня. Это потому, что Луна сидит в части вашей карты, что заставляет вас чувствовать себя страстным. Например, вы можете чувствовать себя очень привлекательным в отношении того, что у вас есть, или иметь сильные суждения о собственности.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна противоположна вашему знаку, что обращает ваше внимание на ваши личные отношения. Партнеры и близкие будут важны для вас. Однако, если у вас есть конфликт с ними, это будет очень эмоционально!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Возможно, вам придется поставить интересы и благополучие кого-то выше ваших собственных  интересов сегодня. Дело не в том, что вы играете в мученическую игру — это потому, что от вас это требуется. Вам также понравится сделать что-то, чтобы быть более собранным – вы будете чувствовать себя счастливее.

Если ваш день рождения сегодня

Пелагея делится своим днем ​​рождения сегодня. Вы серьезный человек, который кажется забавным. Вы общительны; и многие из вас ночные совы. Это год, полный волнения! Примите изменения и новые возможности. Будьте готовы действовать быстро. Одна из ваших целей в этом году — ваша личная свобода. Ожидайте поездки в этом году и расширьте горизонты. Наслаждайтесь этим занятым, быстро меняющимся годом!

Источник: SAKHALIFE.RU
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