Ежедневный Гороскоп. Среда 30 мая 2018

15, 16 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о луне

Внимание! Избегайте покупок и важных решений весь день. Луна находится в Стрельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте осторожны сегодня, потому что иногда вы импульсивны и сегодня есть оповещение о луне весь день. Ограничьте свои расходы на питание, газ и развлечения. Не назначайте встречи или важные решения. Примечание: Это потрясающий творческий день! Отлично подходит для писателей и художников!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Определенно прислушайтесь к этому предупреждению сегодня. Сейчас в вашей диаграмме есть три планеты, которые побуждают вас думать о финансовых вопросах или принимать важные денежные решения, особенно в отношении наследования и совместной собственности. Не делайте этого. Не сегодня. Подождите до завтра.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

У вас высокая энергия как с Солнцем, так и с вашим правителем Меркурием в вашем знаке. И сегодня Луна все еще противоположна вашему знаку. Наслаждайтесь общением с другими. Ограничьте расходы на развлечения, газ и продукты питания. Не обещайте ничего важного.

Рак (21 июня — 22 июля)

Потому что сегодня есть предупреждение о Луне, день плох для практических действий, особенно финансовых вопросов или принятия важных решений. Но это действительно очень творческий день, поэтому вы чувствуете себя, как воздушный шар, плывущий по течению на небе. Хороший день для исследования и обдумывания.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это творческий, продуктивный день для тех из вас, кто занимается искусством, миром развлечений, шоу-бизнесом и чем-то связанным с индустрией гостеприимства. Это также прекрасный день, чтобы заниматься игривыми занятиями с детьми. Держитесь беззаботно. Исследуйте художественные идеи! (Есть лунный сигнал тревоги на весь день.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Теперь и боссы, и родители замечают вас, многие из вас проводят важные обсуждения с авторитетными фигурами. Примите к сведению: сегодня для этого плохой день. Не соглашайтесь ни на что важное. Магазин только для продуктов питания, газа и развлечений. Предупрежден – значит вооружен!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это космический день, и вы, вероятно, почувствуете это. Просто плывите по течению. Не тратьте деньги на что угодно, кроме продуктов питания, газа и развлечений. Это прекрасный день, чтобы смириться с другими и болтаться, просто для удовольствия. Это творческий день для писателей и художников.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте осторожны, потому что три разные планеты призывают вас сосредоточиться на финансовых и денежных проблемах сегодня, но это плохой день для этого. Тратьте деньги только на газ, продукты питания и развлечения. Отложите важные решения, особенно о распределении богатства. Будьте умным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Держите свет включенным сегодня. Наслаждайтесь разговорами с другими. Не принимайте какие-либо важные решения. Ограничьте свои привычки расходами на газ, продукты питания и развлечения. Не добровольно ни на что не соглашайтесь. Это хороший день, чтобы поплавать!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отношения с партнерами и близкими друзьями теплые, потому что Венера напротив вашего знака. В то же время, вы заинтересованы работать из-за Солнца и размещения Меркурия. Тем не менее, весь день сегодня является оповещением о луне. Отложить важные решения и расходы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это игривый, творческий день! Писатели, художники и люди, участвующие в художественных промыслах, сегодня будут приятно плодотворными, потому что вам будет легко быть оригинальным и думать масштабно. Это отличный день для общения. Наслаждайтесь этим днем! Ироничная деятельность с детьми также понравится.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Если вы можете – сегодня играйте на крючках. Вам понравится иметь возможность спрятаться в кокон дома и отдохнуть среди знакомых окрестностей. Это определенно плохой день для принятия важных решений, особенно обсуждения с боссами. Не парьтесь. Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения. Вот и все.

Если ваш день рождения сегодня

30 мая отмечают (или отмечали когда-то) свой день рождения многие исторические личности. Такие, как Вольтер, Карл Фаберже, Иван Соколов-Микитов, Александр Демьяненко, Роксана Бабаян, Мари Фредрикссон (солистка группы Роксет), Елена Майорова. Вы дружелюбны, энтузиасты, трудолюбивы и креативны. Вы уважаете правила. Вы наслаждаетесь успехом. Захватывающие изменения и новые начинания ждут вас в этом году! Настало время взять на себя инициативу и прояснить ваши цели. То, что вы сейчас начинаете, будет раскрываться в будущем, потому что это начало нового цикла. Ваша физическая сила возрастет и в этом году. Это бонус!