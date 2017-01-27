Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы в Якутске

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» провели масштабные работы по восстановлению энергоснабжения жителей г. Якутска, прерванного по причине технологического нарушения на одной из крупных подстанций столицы.

В четверг, 26 января, в 11:30 было полностью прекращено энергоснабжение от подстанции 110/10 кВ «Птицефабрика» потребителей части г. Якутска по Покровскому тракту в районе Речевой школы, по Сергеляхскому шоссе, частично в районе Птицефабрики и по улице Билибина. Персонал Центрального РЭС ЦЭС немедленно приступил к аварийно-восстановительным работам. В 14:55 электроснабжение большей части потребителей было возобновлено.

В 18:30 под аварийным ограничением оставался ряд домов частного сектора по Сергеляхскому шоссе. В 20:15 энергоснабжение жителей г. Якутска было полностью восстановлено.

Ограничение частично затронуло потребителей Горного улуса. Во время аварийно-восстановительных работ энергоснабжение потребителей улуса, кроме с. Магарассы, осуществлялось от резервных источников. В 21:05 энергоснабжение возобновлено в полном объеме.

Всего в работах было задействовано четыре бригады службы высоковольтных подстанций ЦРЭС, службы релейной защиты ЦЭС, оперативно-выездные бригады, оперативно-диспетчерский персонал, шесть единиц автотехники.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»