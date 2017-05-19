Энергетики Западных электрических сетей устраняют последствия непогоды

Персонал Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» с наступлением паводкового сезона, традиционно сопровождающегося сильными ветрами, осуществляет дежурство на энергообъектах в режиме повышенной готовности. Так в мае аварийные бригады ЗЭС восстановили электроснабжение 15 линий, получивших повреждения из-за ветровых нагрузок до 25 м/с, наблюдавшиеся на территории Западной Якутии.

1 мая в 12.04 в Нюрбинском РЭС произошло аварийное отключение электроэнергии на ВЛ 10 кВ «с.Нюрба – с. Чаппанда» Л-Чаппанда. В зону отключения попали сёла Чаппанда, Салтаны с населением 1042 человека.

Несколько аварийных отключений произошло 8 мая.

В 15.25 — отключение ВЛ 220 кВ «КВГЭС — Айхал» Л-204.

В 15.57 – падение 3 опор на ВЛ 6 кВ Л-Электрокотельная АДТ в Ленском энергорайоне. Без электричества остались 3100 жителей г. Ленска.

В 18.25 в Нюрбинском РЭС произошел обрыв провода на ВЛ 10 кВ Л-Чкалов отпайка «Телевышка» между населенными пунктами Маар, Хангаласс, Акана, Едей, Чкалов.

14 мая непогода также стала причиной нескольких аварийных отключений.

В 3.35 из-за излома траверсы отключилась ВЛ 220 кВ Л-204 «КВГЭС – Айхал».

В 13.23 произошло падение опоры и обрыв провода на ВЛ 10 кВ «Шея – Кутана» Л-Кутана в Сунтарском РЭС. В зону отключения попали сёла Кутана, Кюкяй с населением около 1500 человек.

В 14.40 в Верхневилюйском РЭС на ВЛ 35 кВ «Онхой — Далыр» Л-Далыр поврежден изолятор на одной из опор, сгорела траверса.

В 16.38 в Нюрбинском РЭС на ВЛ 10 кВ «Маар – Киров» Л-Марха упала опора. Без электричества остались 1060 житель сёл Маар, Хатынг-Сысы, Киров.

Целая серия отключений произошла 17 мая в Ленском, Олекминском энергорайонах и Сунтарском РЭС.

В Ленске в 12.53 отключилась ВЛ 6 кВ «Город» 5-я цепь, без электроснабжения находились около 2 тысяч потребителей. В 13.13 произошло аварийное отключение ВЛ 10 кВ «Мурья — Беченча» Л-309, в зоне отключения были 1500 человек населенных пунктов Новая Мурья, Беченча. В 14.34 в Ленске произошло повреждение ВЛ 6 кВ «Город» 3-я цепь, оставившее без электричества 3650 человек.

В этот день природа решила испытать на прочность и персонал Олекминского энергорайона. В 11.17 в Олекминске отключилась ВЛ 35 кВ Л-327, в 17.42 – ВЛ 35 кВ «Олекминск-Хоринцы» Л-325 (328), в 23.00 – ВЛ 10 кВ «Куранда — Юнкюр» Л-4-3 Юнкюр.

В 11.00 произошло отключение в Сунтарском РЭС — ВЛ 35 кВ «Тойбохой -Крестях» Л-35 Крестях, причина – излом траверсы.

На всех линиях электропередачи энергетиками ЗЭС проведены аварийно-восстановительные работы, все повреждения устранены, электроснабжение населенных пунктов восстановлено.