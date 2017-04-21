Энергетики приступили к масштабным работам по капремонту

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» ведет масштабные работы по капитальному ремонту высоковольтной линии 110 кВ Л-155, обеспечивающей энергоснабжение всего Усть-Алданского улуса и прилегающих заречных населенных пунктов Мегино-Кангаласского и Намского улусов.

Подготовительные работы по перевозке энерголеса, его ошкуровке и сборке опор начались с февраля месяца. Замена опор на участках магистрали, проходящих по Мегино-Кангаласскому улусу от с. Майя до с. Тюнгюлю проводилась силами работников Майинского РЭС, по Усть-Алданскому от с Тюнгюлю до с. Борогонцы – Борогонского РЭС.

На сегодняшний день ремонт магистральной линии Л-155 является приоритетным, поэтому привлечено максимальное количество персонала – 46 работников и 18 единиц буровой, подъемной и иной автотехники Майинского и Борогонского РЭСов. В связи с ранней весной скорректированы графики работ в целях ускорения темпа.

Силами двух РЭСов уже завершена установка 65 П-образных опор. На текущий момент производятся подготовительные работы к подъему шести анкерных опор. Еще 20 анкерных опор на линии будут установлены подрядной организацией во втором квартале текущего года.

Всего в рамках работ по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ планируется заменить 93 опоры и 363 изолятора.

«Центральные электрические сети ведут последовательную работу по улучшению состояния важных объектов энергоснабжения. Магистральная линия Л-155 напряжением 110 кВ питает 16 подстанций трех улусов с населением более 25 тысяч человек. Проводимые работы послужат в дальнейшем гарантией качественной поставки электрической энергии населению этих районов», – отметил директор ЦЭС Игорь ИВАНОВ.