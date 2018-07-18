Энергетик получил премию главы Мирного

Валериян Кондаков, электромонтёр 5 разряда оперативно-выездной бригады Мирнинского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго», получил премию Главы города Мирного «Мастер года».

Премия «Мастер года» учреждена в 2012 году для работников различных сфер, добившихся успехов в своей профессии.

Валериян Кондаков работает в ЗЭС с 2006 года. Поступил в Мирнинскую группу подстанций электрослесарем по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда, в 2010 году переведён в электромонтеры оперативно-выездной бригады Мирнинского РЭС. За годы работы проявил себя серьезным, грамотным специалистом, считается одним из перспективных молодых кадров.

Вручение премии «Мастер года» состоялось на торжественном собрании, посвященном Дню города Мирного.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.