Егор Борисов в числе лидеров медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ

Период исследования: январь 2018 года.

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».

ТОП-50 губернаторов по теме «ЖКХ»:

Место в рейтинге Глава региона Регион МедиаИндекс

1. ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 11 102,5

2. СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 9 562,3

3. РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 4 309,6

4. БОРИСОВ Егор Афанасьевич Саха 3 387,5

5. ТАРАСЕНКО Андрей Владимирович Приморский край 2 957,6

6. МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 2 112,2

7. АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская обл. 2 042,3

8. ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич Коми 1 965,8

9. КАРЛИН Александр Богданович Алтайский край 1 951,5

10. КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 1 931,1

11. АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Крым 1 833,5

12. НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская обл. 1 744,1

13. ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 1 664,5

14. ТРАВНИКОВ Андрей Александрович Новосибирская обл. 1 646,4

15. КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 1 635,1

16. КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич Ямало-Ненецкий АО 1 614,8

17. БУРКОВ Александр Леонидович Омская обл. 1 493,8

18. ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Псковская обл. 1 455,5

19. КОВТУН Марина Васильевна Мурманская обл. 1 415,2

20. ХАМИТОВ Рустэм Закиевич. Башкортостан. 1 408,5

21. БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 1 326,6

22. ОРЛОВА Светлана Юрьевна Владимирская обл. 1 158,9

23. РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 1 141,2

24. УСС Александр Викторович Красноярский край 1 087,5

25. ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 1 083,4

26. НИКИТИН Андрей Сергеевич Новгородская обл. 1 050,2

27. КОЗЛОВ Александр Александрович Амурская обл. 967,4

28. КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Сахалинская обл. 965,2

29. КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 956,3

30. МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 932,1

31. ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович Севастополь 909,1

32. АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 813,5

33. ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич Ингушетия 754,6

34. КОКОРИН Алексей Геннадьевич Курганская обл. 711,2

35. ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 691,5

36. ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 688,9

37. ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 670,5

38. БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 665,4

39. ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская обл. 635,3

40. ШПОРТ Вячеслав Иванович Хабаровский край 559,6

41. ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич Бурятия 540,8

42. ОРЛОВ Игорь Анатольевич Архангельская обл. 531,4

43. КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 504,7

44. ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич Иркутская обл. 498,6

45. АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич Калужская обл. 489,6

46. ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 489,1

47. ЖИЛКИН Александр Александрович Астраханская обл. 479,6

48. РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич Пермский край 452,6

49. ТУЛЕЕВ Аман Гумирович Кемеровская обл. 438,6

50. МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 432,1

Комментарии:

Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ стали Андрей ВОРОБЬЕВ (Московская область), Сергей СОБЯНИН (Москва), Валерий РАДАЕВ (Саратовская область), Егор БОРИСОВ (Саха) и Андрей ТАРАСЕНКО (Приморский край).

СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных глав регионов:

В рамках форума малых городов и исторических поселений, который прошел в Коломне, губернатор Московской области Андрей Воробьев провел презентацию достижений региона в сфере ЖКХ. Он отметил, что при проведении ремонта в жилых домах Подмосковья учитывается мнение жителей, для этого в регионе работает интернет-портал «Добродел». Также Андрей Воробьев сообщил, что в 2019 году в Подмосковье не останется грязных, неотремонтированных подъездов в жилых домах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал не оставлять без внимания обращения и жалобы жителей региона на портале «Добродел».

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Общественной палаты города одобрил инициативу запуска электронного сервиса, где москвичи смогут обсуждать и решать вопросы, связанные с многоквартирными домами, на базе портала «Активный гражданин».

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил состояние тротуаров и дворовых территорий, их уборку от обледенения. Валерий Радаев на совещании с руководителями исполнительных органов власти жестко раскритиковал работу, проводимую по уборке улиц и благоустройству в праздничные дни.

В 2018 году в Саратовской области необходимо будет ввести в эксплуатацию не менее 10 домов и предоставить жилье более 500 семьям. Об этом на встрече с обманутыми дольщиками заявил губернатор Валерий Радаев.

Глава Якутии Егор БОРИСОВ провел пресс-конференцию, посвященную итогам социально-экономического развития. Глава региона отметил, что по итогам 2017 года введено 622 тысячи квадратных метров жилья.

Также СМИ сообщали, что Егор Борисов дал ряд оперативных поручений председателю республиканской Комиссии по чрезвычайным ситуациям, первому вице-премьеру правительства региона Алексею КОЛОДЕЗНИКОВУ в связи с пожаром в котельной в селе Бердигестях Горного улуса.

Губернатор Приморского края Андрей Тарасенко взял на личный контроль ситуацию с водоснабжением поселка Хасан.

Также СМИ сообщали, что Андрей Тарасенко обсудил на встрече с руководителями СМИ перспективы развития региона. Он отметил, что cтруктурные изменения ожидают топливно-энергетический комплекс региона. В Приморье будет создаваться система, при которой край перестанет быть зависим от топлива, привозимого из других регионов. Глава региона отметил, что среди мер по снижению стоимости топлива – разработка собственного угольного месторождения в Приморье, перевод ряда котельных с мазута на уголь и газ, а также привлечение инвесторов в сферу ЖКХ.

Методика:

1. В медиарейтинг вошли действующие главы регионов РФ на период составления рейтинга.

2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

3. Период исследования: январь 2018 года.

4. Данные для рейтинга рассчитаны 27.02.2018.

*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

• влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);

• характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

• роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

• наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.

О компании «Медиалогия»

«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.