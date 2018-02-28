АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-34
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  55.67
 68.66
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.02.2018, 9:50
Общество
Эксклюзив
Дальневосточный медиафорум: Федеральные СМИ не должны писать только о плохом
28.02.2018, 9:40
Культура & Образование
А я в Москву!
28.02.2018, 9:30
Спорт
Альтернативная олимпиада: Наши лыжники в числе лидеров
28.02.2018, 9:20
Столица
В Якутске обсудили дизайн-проект сквера труженикам тыла
28.02.2018, 9:10
Политика
Александр Кошуков: Отчеты правительства – взгляд на перспективу
28.02.2018, 9:04
Происшествия
В Саскылахе сгорел жилой дом
28.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 28 февраля 2018
28.02.2018, 0:36
Республика
Семикнижье духовного достояния сунтарцев
28.02.2018, 0:22
Общество
Сегодня день рождения депутата, главного редактора и руководителя
28.02.2018, 0:17
Политика
Егор Борисов в числе лидеров медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ
27.02.2018, 23:53
Красота & Здоровье
По обращению в модуль «Наша Якутия» продлен режим приёма врачами-наркологами в медучреждениях
27.02.2018, 23:47
Экономика
Глава «Колмара» рассказал Путину о добыче и переработке коксующихся углей в Южной Якутии
27.02.2018, 21:10
Общество
Якутия ожидает снижения цен
27.02.2018, 18:00
Столица
Оплатить проезд в автобусе картой или смартфоном? Легко!
27.02.2018, 17:50
Общество
Анонс
Показ фильма «Дрис ван Нотен» и новой коллекции Доры Николаевой
27.02.2018, 17:45
Республика
В Якутии пройдет IV Всероссийский Большой географический фестиваль
27.02.2018, 17:31
Общество
На суд Минстроя представлено 27 дизайн-проектов по благоустройству городской среды
27.02.2018, 17:00
Политика
Кто хочет стать руководителем департамента?
27.02.2018, 16:50
Общество
За незаконную расклейку предвыборной агитации будут наказывать
27.02.2018, 16:40
Экономика
Локомотивная служба АК «ЖДЯ» значительно улучшила свои показатели
27.02.2018, 16:30
Происшествия
Организатор ОПГ сядет на 10 лет за сбыт наркотиков
27.02.2018, 16:20
Происшествия
Водителю не удалось подкупить сотрудников ГИБДД
27.02.2018, 16:10
Финансы
Школьники Якутии задумались о семейном бюджете
27.02.2018, 16:00
Происшествия
В Якутске изъяли поддельную купюру в 5000 рублей
27.02.2018, 15:50
Республика
В Чурапче прошла деловая игра «МИНИСТР»
27.02.2018, 15:40
Красота & Здоровье
ОРВИ и грипп сдают позиции
27.02.2018, 15:30
Спорт
Смогут ли топовые бойцы защитить титулы на чемпионате Якутии по ММА?
27.02.2018, 15:30
Столица
Начальник Административной комиссии столицы встретится с горожанами в прямом эфире
27.02.2018, 15:20
Столица
Как модернизируют систему здравоохранения в Якутске
27.02.2018, 15:10
Столица
Хозяев заброшенных автомобильных кузовов будут штрафовать
27.02.2018, 15:00
Общество
В Якутске состоится Форум трудящихся женщин республики
27.02.2018, 14:50
Столица
Молодым семьям Якутска помогают решить жилищные проблемы
27.02.2018, 14:40
Общество
Мальчишки, обучающиеся на дому, получили подарки с 23 февраля
27.02.2018, 14:30
Общество
Девушки-лидеры приглашают на праздник весны
27.02.2018, 14:20
Столица
В Якутске откроется больше 20 катков
27.02.2018, 14:11
Общество
В Якутске стартует фотоконкурс #ЯкутияВыбирает
27.02.2018, 13:45
Культура & Образование
Презентация книг о якутском композиторе Марке Жиркове состоится в Якутске
27.02.2018, 13:30
Общество
7 фраз, которые нельзя говорить голодному мужчине
27.02.2018, 13:15
Общество
В Якутске прошел I конкурс среди строительных отрядов «#ТрудКрут»
27.02.2018, 13:07
Культура & Образование
Эксклюзив
Параллельные миры: В Якутске откроется выставка монгольских художников
27.02.2018, 13:00
Столица
Успейте оформить льготную подписку на газету «Эхо столицы»
27.02.2018, 12:50
Сахалыы
Аар-саарга аатырбыт “АйТал”
27.02.2018, 12:40
Происшествия
В столице в результате ДТП два ребенка попали в больницу
27.02.2018, 12:30
Общество
В Якутии почтальон оставила посылку на крыльце здания
27.02.2018, 12:20
Экономика
Малого бизнеса в Якутии стало больше
27.02.2018, 12:10
Столица
Фотофакт
В Якутске появилась Эйфелева башня
27.02.2018, 12:00
Происшествия
У постояльца гостиницы силой отобрали деньги
27.02.2018, 11:50
Происшествия
В Нюрбинском районе на лжесвидетеля завели уголовное дело
27.02.2018, 11:40
Культура & Образование
Королевский балет Грузии станцевал осуохай в аэропорту Якутска
27.02.2018, 11:30
Происшествия
Следователи допрашивают школьников, насмерть забивших мужчину в Верхоянске
27.02.2018, 11:20
Спорт
Позитив
В Якутии появились первые мастера спорта России по мас-рестлингу
27.02.2018, 11:11
Общество
Резонанс
Сюрпризы от Малахова: ДНК-тест установил возможное родство Ирины Павлуцкой и Никиты Хона
27.02.2018, 11:00
Красота & Здоровье
В Якутии снижается количество заболевших гриппом и ОРВИ
27.02.2018, 10:50
Происшествия
В Чурапче пойман извращенец
27.02.2018, 10:40
Культура & Образование
В Якутии пройдет конкурс «Моя профессия – IT»
27.02.2018, 10:30
Происшествия
Резонанс
Новый поворот в деле Кристины и Нюргуши. Визажист повторно обратилась в Следком
27.02.2018, 10:20
Культура & Образование
Спектакль «Манчаары» вновь собрал полный зал зрителей
27.02.2018, 10:10
Республика
В Тикси стартовал отчет правительства
27.02.2018, 10:00
Происшествия
Прокуратура помогла предпринимателям «выбить» 15 млн рублей из департамента ветеринарии
27.02.2018, 9:50
Республика
В Алдане студенты читали стихи о разнообразии языков
27.02.2018, 9:40
Столица
Голосуй, где удобно! С 25 февраля начался прием заявлений от граждан о голосовании по месту нахождения
27.02.2018, 9:30
Культура & Образование
Ансамбль «БалАнс» выступил в концертном зале имени Гнесиных
27.02.2018, 9:20
Происшествия
В Якутске осуждены убийцы таксиста
27.02.2018, 9:10
Путешествия
Отдых с выгодой на острове Пхукет!
27.02.2018, 8:56
Происшествия
Эксклюзив
Почему буксует возбуждение уголовного дела по гастарбайтеру с ампутированной ногой?
27.02.2018, 8:55
Происшествия
В Якутии горели гаражи и баня
27.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 27 февраля 2018
27.02.2018, 1:01
Желток
Эксклюзив
Позитив
Видео: Как иностранцы пытаются повторить снежные ресницы
27.02.2018, 0:57
Сахалыы
БЫЛААҺАП: Туох эмэ укулааттаахпыттан сэмэйдик испэр үөрэбин
27.02.2018, 0:55
Сахалыы
Нөмүгүгэ – “Ой дуораана”
27.02.2018, 0:52
Экология
Сенаторы одобрили опыт Якутии по выработке Арктической доктрины
27.02.2018, 0:21
Общество
Сегодня день рождения кинематографиста и журналистов
Архив новостей
Политика
28 февраля 2018, 0:17
523

Егор Борисов в числе лидеров медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ
Период исследования: январь 2018 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».

ТОП-50 губернаторов по теме «ЖКХ»:
Место в рейтинге Глава региона Регион МедиаИндекс

1. ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 11 102,5
2. СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 9 562,3
3. РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 4 309,6
4. БОРИСОВ Егор Афанасьевич Саха 3 387,5
5. ТАРАСЕНКО Андрей Владимирович Приморский край 2 957,6
6. МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 2 112,2
7. АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская обл. 2 042,3
8. ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич Коми 1 965,8
9. КАРЛИН Александр Богданович Алтайский край 1 951,5
10. КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 1 931,1
11. АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Крым 1 833,5
12. НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская обл. 1 744,1
13. ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 1 664,5
14. ТРАВНИКОВ Андрей Александрович Новосибирская обл. 1 646,4
15. КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 1 635,1
16. КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич Ямало-Ненецкий АО 1 614,8
17. БУРКОВ Александр Леонидович Омская обл. 1 493,8
18. ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Псковская обл. 1 455,5
19. КОВТУН Марина Васильевна Мурманская обл. 1 415,2
20. ХАМИТОВ Рустэм Закиевич. Башкортостан. 1 408,5
21. БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 1 326,6
22. ОРЛОВА Светлана Юрьевна Владимирская обл. 1 158,9
23. РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 1 141,2
24. УСС Александр Викторович Красноярский край 1 087,5
25. ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 1 083,4
26. НИКИТИН Андрей Сергеевич Новгородская обл. 1 050,2
27. КОЗЛОВ Александр Александрович Амурская обл. 967,4
28. КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Сахалинская обл. 965,2
29. КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 956,3
30. МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 932,1
31. ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович Севастополь 909,1
32. АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 813,5
33. ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич Ингушетия 754,6
34. КОКОРИН Алексей Геннадьевич Курганская обл. 711,2
35. ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 691,5
36. ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 688,9
37. ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 670,5
38. БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 665,4
39. ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская обл. 635,3
40. ШПОРТ Вячеслав Иванович Хабаровский край 559,6
41. ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич Бурятия 540,8
42. ОРЛОВ Игорь Анатольевич Архангельская обл. 531,4
43. КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 504,7
44. ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич Иркутская обл. 498,6
45. АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич Калужская обл. 489,6
46. ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 489,1
47. ЖИЛКИН Александр Александрович Астраханская обл. 479,6
48. РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич Пермский край 452,6
49. ТУЛЕЕВ Аман Гумирович Кемеровская обл. 438,6
50. МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 432,1

Комментарии:
Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ стали Андрей ВОРОБЬЕВ (Московская область), Сергей СОБЯНИН (Москва), Валерий РАДАЕВ (Саратовская область), Егор БОРИСОВ (Саха) и Андрей ТАРАСЕНКО (Приморский край).

СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных глав регионов:

В рамках форума малых городов и исторических поселений, который прошел в Коломне, губернатор Московской области Андрей Воробьев провел презентацию достижений региона в сфере ЖКХ. Он отметил, что при проведении ремонта в жилых домах Подмосковья учитывается мнение жителей, для этого в регионе работает интернет-портал «Добродел». Также Андрей Воробьев сообщил, что в 2019 году в Подмосковье не останется грязных, неотремонтированных подъездов в жилых домах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал не оставлять без внимания обращения и жалобы жителей региона на портале «Добродел».

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Общественной палаты города одобрил инициативу запуска электронного сервиса, где москвичи смогут обсуждать и решать вопросы, связанные с многоквартирными домами, на базе портала «Активный гражданин».

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил состояние тротуаров и дворовых территорий, их уборку от обледенения. Валерий Радаев на совещании с руководителями исполнительных органов власти жестко раскритиковал работу, проводимую по уборке улиц и благоустройству в праздничные дни.
В 2018 году в Саратовской области необходимо будет ввести в эксплуатацию не менее 10 домов и предоставить жилье более 500 семьям. Об этом на встрече с обманутыми дольщиками заявил губернатор Валерий Радаев.

Глава Якутии Егор БОРИСОВ провел пресс-конференцию, посвященную итогам социально-экономического развития. Глава региона отметил, что по итогам 2017 года введено 622 тысячи квадратных метров жилья.
Также СМИ сообщали, что Егор Борисов дал ряд оперативных поручений председателю республиканской Комиссии по чрезвычайным ситуациям, первому вице-премьеру правительства региона Алексею КОЛОДЕЗНИКОВУ в связи с пожаром в котельной в селе Бердигестях Горного улуса.

Губернатор Приморского края Андрей Тарасенко взял на личный контроль ситуацию с водоснабжением поселка Хасан.
Также СМИ сообщали, что Андрей Тарасенко обсудил на встрече с руководителями СМИ перспективы развития региона. Он отметил, что cтруктурные изменения ожидают топливно-энергетический комплекс региона. В Приморье будет создаваться система, при которой край перестанет быть зависим от топлива, привозимого из других регионов. Глава региона отметил, что среди мер по снижению стоимости топлива – разработка собственного угольного месторождения в Приморье, перевод ряда котельных с мазута на уголь и газ, а также привлечение инвесторов в сферу ЖКХ.

Методика:
1. В медиарейтинг вошли действующие главы регионов РФ на период составления рейтинга.
2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
3. Период исследования: январь 2018 года.
4. Данные для рейтинга рассчитаны 27.02.2018.

*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.
При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:
• влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);
• характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
• роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
• наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.
Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.
Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.

О компании «Медиалогия»
«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.

comments powered by HyperComments
Источник: www.mlg.ru
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
23.02.2018, 23:58
Желток
У депутата родился первенец!
22.02.2018, 12:30
Культура & Образование
Экстра
Ушел из жизни заслуженный артист Якутии
25.02.2018, 22:05
Общество
Экстра
Якутянка с уникальной внешностью станет главной героиней двух выпусков «Прямой эфир»
23.02.2018, 17:34
Желток
Cosmo сравнил брови Лили Коллинз и Анжелики Протодьяконовой. Выбор не в пользу Энжи
25.02.2018, 11:54
Общество
Фотофакт
Якутяне у Андрея Малахова! 
22.02.2018, 19:49
Республика
VII Республиканский Форум педагогов-мужчин
22.02.2018, 11:30
Экономика
Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни
22.02.2018, 2:10
Политика
Резонанс
Спикер Жирков прокомментировал аэро-инцидент
23.02.2018, 18:49
Общество
SOS
79-летний житель Якутска продает книги, чтобы собрать деньги на лечение жены
24.02.2018, 21:39
Республика
Депутаты Ил Тумэна потерпели поражение
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Спорт
28.02.2018

Альтернативная олимпиада: Наши лыжники в числе лидеров

Политика
28.02.2018

Александр Кошуков: Отчеты правительства – взгляд на перспективу

Республика
28.02.2018

Семикнижье духовного достояния сунтарцев

Столица
27.02.2018

Оплатить проезд в автобусе картой или смартфоном? Легко!

Экономика
27.02.2018

Локомотивная служба АК «ЖДЯ» значительно улучшила свои показатели

Сахалыы
27.02.2018

Аар-саарга аатырбыт “АйТал”

Происшествия
27.02.2018

Следователи допрашивают школьников, насмерть забивших мужчину в Верхоянске

Позитив
Спорт
27.02.2018

В Якутии появились первые мастера спорта России по мас-рестлингу