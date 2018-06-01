Две детские площадки открыты в Сайсарском округе

По инициативе депутата Якутской городской Думы, директора Саха политехнического лицея Надежды Тимофеевой при поддержке Общественного совета округа 1 июня, в Международный день защиты детей, в Сайсарском округе открыли две детские площадки, оборудованные мастерами Саха политехнического лицея в микрорайоне Борисовка-1 и по ул. Кеши Алексеева, 4.

Мы очень благодарны нашим депутатам за проявленную инициативу. Надеемся, что и другие крупные предприятия округа поддержат инициативу наших депутатов и примут самое активное участие в благоустройстве дворов Сайсарского округа.

В торжественном открытии площадок детей развлекали веселыми играми и танцами педагоги и учащиеся лицея. В концертной программе принимал участие детский ансамбль «Добун». Дети, принявшие участие в конкурсах награждены сладостями и игрушками.

Желаем Надежде Константиновне и Юлии Сергеевне, коллективу Саха политехнического лицея успехов и процветания!