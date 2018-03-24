Дружба дороже золота

Государственный концертный оркестр Якутии (дирижер — отличник РС (Я) Юлия Швецова) принял участие в программе пребывания официальной делегации Алданского района на гостеприимной Мегино-Кангаласской земле.

Программа оркестра включила в себя выступления ансамбля балалаечников «БалАнс» (руководитель — Заслуженный артист РС (Я) Дмитрий Швецов), ансамбля гитаристов «Гитарика» (руководитель — Отличник культуры РС(Я) Мария Ситишева), солистов оркестра – Заслуженного артиста РС(Я) Александра Королева, Заслуженного артиста РС(Я) Дмитирия Швецова, отличника культуры РС(Я) Вадима Фасия, Отличника молодежной политики Данила Обуткина.

Концерты прошли в селе Майя и п. Нижний Бестях. Разнообразная и продолжительная программа; конферанс, от души подготовленный Александром Василевичем Королевым, не оставили зрителей равнодушными.

«С первых же минут сложилась добрая и восторженная атмосфера, благодаря которой между артистами и зрителями возник взаимный обмен положительными эмоциями и праздничным настроением, — делятся впечатлениями артисты оркестра, — овации не смолкали. Мы были очень растроганы столь теплым приемом. Чувствовалось, что в зале сидят друзья, которые соскучились по алданским творческим коллективам, готовые слушать музыку вновь и вновь».

Специально к праздничному концерту Дмитрий Калинин, художественный руководитель шоу-оркестра «Русский стиль», написал аранжировку к гимну «Майя–Алдан», которую исполнил Государственный концертный оркестр Якутии (дирижировала Наталья Базалева — основатель, художественный руководитель и главный дирижер оркестра).

На следующий день в п. Нижний Бестях зрителей ждал сюрприз. Сергей Прохоров, участник художественной самодеятельности Бестяхского Дома культуры, знакомый алданцам как бессменный участник Республиканского фестиваля авторской песни «Берег Дружбы», дебютировал с оркестром в качестве солиста, исполнив 3 песни из репертуара Виктора Цоя.

А в финале концерта директор Центра духовного развития п. Нижний Бестях Тамара Афанасьева и мелодист Владимир Кузьмин от души поблагодарили артистов оркестра и лично солиста, Заслуженного артиста РС (Я) Александра Королева, за многолетнюю плодотворную дружбу. Владимир Кузьмин рассказал об истории создания гимна « Майя – Алдан».

«В 1980 году вместе с автором Анастасией Варламовой, которой в этом году исполнилось бы 70 лет, в пыльном автобусе мы возвращались с очередных гастролей, и она сосредоточенно что-то писала на клочке бумаги, едва попадая в строчки из–за сильной тряски, — рассказал мелодист. – В какой-то момент она отбросила карандаш, рифма не придумывалась к фразе «Майя – Алдан, вечно звучит и молодо». И тут я рассказал, что у русских есть отличная поговорка – «Дружба дороже золота», и вроде в рифму подходит?» Так родились главные строки этого гимна, который передается из уст в уста, из поколения в поколение. И в этот незабываемый вечер весь зал со слезами радости на глазах исполнил гимн, как залог нерушимой дружбы братских районов.