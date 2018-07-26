Доходчиво и с любовью о Марке Жиркове

Сегодня, 26 июля, четверг, а значит в эфире любимая телепередача горожан «Музыкальный Якутск».
Увлекательная беседа автора передачи Владимира Индигирского с директором Вилюйского центра досуга «Алгыс» с Надеждой Ивановой даст массу полезной информации, вы увидите уникальные фотографии, услышите редкозвучащую музыку великого композитора Марка Жиркова. Передача будет полезна и интересна для детей и юношества.
Смотрите «Музыкальный Якутск» на канале «Звезда в 18.45. Не пропустите!
Источник: ТО «Сулус- Медиа»
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