Дмитрий Семенов отчитался перед населением

25 декабря в селе Ой Немюгюнского наслега в здании наслежной администрации народный депутат Дмитрий Семенов провел ежегодный отчет по депутатской деятельности перед населением.

Дмитрий Семенов известен отстаиванием интересов сельского населения, поэтому жители Немюгюнского наслега с энтузиазмом задавали депутату свои вопросы. В частности, они спрашивали о росте цен на газ и электричество, о проблемах с гниющими опорами под ЛЭП, о пенсиях, о сенокосных угодьях, о грантах начинающим фермерам, о закупе сельскохозяйственной продукции и т.д.

Состоялся конструктивный и полезный диалог, в ходе которого депутат рассказал о своих взглядах на различные темы, выслушал мнения собравшихся, а также пообещал оказать содействие в решении конкретных проблем.

Особое внимание в ежегодном отчете народного депутата было уделено работе по созданию условий для развития якутского коневодства, которое Дмитрий Семенов считает приоритетным видом деятельности в сельской экономике. Он рассказал о своей работе в законодательной сфере и общественной деятельности, а также о деятельности по рассмотрению обращений граждан.

Также в его отчете особо указывалось на поддержку развития народных промыслов, в частности, производства якутской национальной одежды, которое в настоящее время все еще сильно недооценено.

Как бы в подтверждение своих слов депутат вручил главе Немюгюнского наслега Науму Устинову свой новогодний подарок в виде изделия народного промысла — туесок для сбора ягод.