Депутаты Госдумы от Якутии задекларировали свои доходы и имущество

Депутаты Государственной думы РФ задекларировали свои доходы за 2016 год.

Также задекларировали свои доходы и имущество представляющие Якутию Галина ДАНЧИКОВА и Федот ТУМУСОВ, сообщает Якутск.ру. Экс-глава правительства Якутии Галина Данчикова из фракции «Единой России», заработала за 2016 год 6,4 млн рублей. Из недвижимости Данчикова задекларировала только находящуюся в пользовании по найму квартиру площадью 152 кв. м. Судя по декларации, своего транспорта и недвижимости Галина Данчикова не имеет.

Думский «старожил» от «Справедливой России» Федот Тумусов задекларировал доход в размере 4,9 млн рублей. Также Тумусов внес в декларацию и сведения о доходах супруги – 215 тысяч рублей за год. У четы Тумусовых в общей собственности квартира (47 кв. м) и жилой дом (52 кв. м). Федот Тумусов также владеет 1/3 доли в квартире площадью 150 кв. м, земельным участком под индивидуальное жилое строительство площадью 1202 кв. м и гаражом с участком под ним (30 кв. м). Ездит депутат Тумусов на внедорожнике Toyota Land Cruser Prado. Жене депутата принадлежит дачный участок (1240 кв. м), квартира (76 кв. м) и два гаражных бокса (17 и 42 кв. м).