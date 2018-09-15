Депутат Николай Васильев спел победную песню со своими единомышленниками и звездами эстрады

14 сентября депутат Якутской городской Думы Николай Васильев собрал своих единомышленников. Многие из них славно потрудились на прошедшей избирательной кампании, другие постоянно поддерживают все начинания городского депутата, активно помогают ему в работе. Весь цвет общественности Центрального, Октябрьского и Строительного округов пришли на встречу с вновь избранным депутатом Гордумы, чтобы обсудить планы на дальнейшую работу. Обстановка была дружеская и непринужденная, встречу посетили звездные дуэты артистов: Надина Эльпис и Владимир Боярский, Эрхаан и Санита Ай.

На встрече с депутатом ВАСИЛЬЕВЫМ Н.Н. присутствовали депутат ПАХОМОВА Н.Н., руководители МОБУ СОШ № 7 ФЕДОРОВА С.Н. и ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» ВИНОКУРОВА А.С., представители Управ, Председатели Советов ветеранов Октябрьского, Центрального округов, старосты домов, бригадиры кварталов: СТЕПАНОВА Е.Н., ТИМОФЕЕВ А.Н., ГРОМОВА Н.Н., ДЕНИСОВА М.К., СТРУЧКОВА А.Д., ПЕТРОВА В.И., ДМИТРИЕВА В.И., КАЙМОНОВА М.Д., ПРЯДЕЗНИКОВА П.Ю., ИВАНОВА А.И., ШЕЛКОВНИКОВ М.Г.

Николай ВАСИЛЬЕВ сердечно поблагодарил присутствующих за поддержку и содействие. В свою очередь, собравшиеся представители общественности Алексеевского избирательного округа выразили готовность и далее оказывать всемерную помощь Николаю ВАСИЛЬЕВУ и Наталье ПАХОМОВОЙ. Николай Николаевич является одним из самым опытных и эффективных депутатов Якутской Гордумы. Жители кварталов Центрального, Октябрьского и Строительного округа уже много лет оказывают ему высокое доверие и предоставляют ему право защищать интересы Алексеевского избирательного округа и выполнять наказы избирателей. С этого года у Николая Николаевича появилась замечательная напарница, победившая по партийному списку партии «Единая Россия», Наталья Николаевна ПАХОМОВА.

Собравшиеся еще раз вспомнили случаи и ситуации, которые происходили во время агитационной кампании, которая была весьма напряженной, и поздравили друг друга с общей победой, даже спели несколько песен, ведь настроение было праздничное! Депутат Николай ВАСИЛЬЕВ и Наталья ПАХОМОВА вручили своим единомышленникам благодарственные письма и памятные подарки. Собравшиеся отметили, что победа депутата, конечно, была закономерна, поскольку явилась прямым следствием признания избирателями больших заслуг и достижений Николая ВАСИЛЬЕВА на посту депутата ЯГД за предыдущие годы.

В ответной речи депутат Николай ВАСИЛЬЕВ пообещал собравшимся, что в сложившейся непростой экономической ситуации будет работать максимально продуктивно, на встречах с избирателями охватывать больший круг проблемных вопросов, защищать статьи бюджета, направленные на развитие кварталов Алексеевского избирательного округа. Все пункты моей предвыборной программы направлены на улучшение благосостояния моих избирателей. Это план моей работы и моей жизни на ближайшие 5 лет, – сказал Николай ВАСИЛЬЕВ.