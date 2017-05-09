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9 мая 2017, 15:07
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День Победы — великий праздник для каждого из нас!

 Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители и гости столицы!

От имени Якутской городской Думы и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 72-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы — великий праздник для каждого из нас. Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года, для всех нас нет более светлого, святого праздника, чем День Победы. В этом празднике – величие нашего народа, мужество и героизм поколения победителей, горе потерь и радость встреч.

Сегодня мы отдаем почести всем, кто своими руками добывал Победу, кто защищал страну от фашистских захватчиков, кто поддерживал фронтовиков своей работой в тылу. Мы преклоняемся перед их подвигом, вспоминаем поименно тех, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу Родины. Низкий поклон и самые искренние слова благодарности — ветеранам Великой Отечественной войны.

Уважаемые ветераны! Дорогие фронтовики и труженики тыла, дети войны! Спасибо Вам за ратный подвиг и героический труд, жизненную мудрость и активную гражданскую позицию! Ваш подвиг  — это пример для молодежи, который будет жить в памяти следующих поколений. Мы учимся у Вас верности и чистоте человеческих отношений, мужеству и патриотизму, стойкости и любви к жизни. Желаю мира, добра, крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

С праздником! С Днем Великой Победы!

Председатель Якутской городской Думы                                                                       

А.А. Саввинов

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Источник: Орготдел Якутской городской Думы
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