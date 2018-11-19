Дальний родственник решился на кражу у своих

В дежурную часть ОМВД России по Среднеколымскому району по факту кражи обратилась 58-летняя местная жительница.

Выяснилось, что к женщине, которая проживала вместе со своим пожилым отцом, пришел в гости их дальний родственник. Хозяева накрыли стол, и все вместе стали ужинать. Через какое-то время хозяйка вышла в кладовую, которая находилась во дворе, а пожилой отец уже засыпал. В это время гость увидел в прихожей женскую сумку, похитил ее и покинул дом гостеприимных родственников. В сумке находилось два сотовых телефона, денежные средства в размере 8000 рублей. Общая сумма ущерба составила 25 000 рублей. Обнаружив пропажу, хозяйка сразу обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый за кражу 48-летний мужчина. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет. Часть похищенного изъята.