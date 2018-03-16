Чудесное исцеление депутата

Намедни SakhaLife сообщал, что после напряженного трудового дня депутат Ил Тумэна Виктор ФЕДОРОВ поскользнулся, упал, и, в общем, гипс и перелом руки.

А сегодня у Виктора Николаевича и вовсе прекрасная новость. Вот что пишет в своем фейсбуке.



Чудесное выздоровление за 3 дня. 13 марта был в травмпункте, где определили перелом гороховидной кости с/с в кисте левой руки. Что-то меня смутило в диагнозе. Съездил, взял рентген на руки и свозил показать его знакомому хирургу. Он выразил сомнение в диагнозе. Решил тогда сделать более глубокое обследование, записался на МРТ. Результат выдадут сегодня в обед, но уже ясно, что это не перелом, а сильный ушиб. Снял сам к черту гипс. Вот так…

Таким образом, Виктор Федоров снова в строю! Впрочем, он из него и не выходил. И с загипсованной рукой он продолжал работать на благо своих избирателей. Например, вчера, 15 марта был на совещании у заместителя главы города по социальным вопросам Евдокии Ивановны ЕВСИКОВОЙ с заведующими детских садов своего округа.



Ну а теперь, надо полагать, народный избранник удвоит свои усилия.