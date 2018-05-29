Айсен Николаев озвучил первоочередные задачи, стоящие перед правительством Якутии

Врио главы республики Айсен Николаев назвал преодоление последствий паводка первостепенной задачей для правительства региона

Общая сумма ущерба от наводнения в Якутии, которое длится уже три недели, превышает 1 млрд рублей. Преодоление последствий паводка является первостепенной задачей для правительства региона, считает врио главы республики Айсен Николаев.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Якутии Егора Борисова и назначил временно исполняющим обязанности бывшего мэра Якутска Айсена Николаева.

«Из текущих задач самая главная — в кратчайшие сроки преодолеть последствия того сильнейшего наводнения, которое испытывает до сих пор Якутия. Последние три недели оно у нас идет. <…> От этого страдают не сотни, а тысячи, десятки тысяч людей, так как многие потеряли дома, многие потеряли свое имущество. Ущерб уже превышает 1 млрд рублей «, — сказал он.

Николаев пояснил, что с учетом короткого лета необходимо «в кратчайшие сроки все это восстановить, для людей нормальные условия сделать, чтобы они уже могли в зиму входить в нормальных условиях «. «Это непростая задача, и здесь потребуется концентрация очень больших и человеческих, и материальных, финансовых ресурсов», — считает он.

Развитие несырьевой экономики

Среди других задач, стоящих перед правительством региона, Николаев назвал развитие несырьевой экономики республики.

«Мы, к сожалению, Якутию видим только как место, где добывают полезные ископаемые. Конечно, в ближайшие годы и десятилетия это будет сохраняться, потому что и газ, и уголь, и алмазы нужны всей стране. Вместе с тем мы должны несырьевой сектор экономики Якутии — в первую очередь высокотехнологичный, интеллектуальный… очень серьезно поднимать», — отметил он.

Врио главы республики добавил, что для выполнения этой задачи требуется «серьезно заниматься подготовкой человеческого капитала», то есть развивать образование. «Мы должны менять подходы к нашему образованию, чтобы оно становилось современным, динамичным, чтобы наши дети получали достойное образование, которое позволит республике быть конкурентоспособной», — считает он.

Экспорт оленины, жеребятины и дикоросов

Экспорт оленины и жеребятины, а также дикоросов является перспективным направлением экономического развития Якутии, уверен Николаев.

«При этом я считаю, что мы можем работать и на экспорт. Если говорить про сельское хозяйство, то у нас — оленина, достаточно большое количество оленей, у нас — жеребятина. Хоть это и специфический вид продукции, но на нее есть устойчивый спрос во многих странах мира», — сказал он.

Николаев добавил, что также для Якутии является перспективным развитие экспорта дикоросов, которые собираются на территории региона. «К сожалению пока из-за отсутствия логистики, из-за отсутствия единых бизнес-подходов к этому вопросу мы не можем до конца этим заняться. Уверен, мы это решим», — уточнил он.

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку главы Якутии Егора Борисова и назначил временно исполняющим обязанности врио главы Республики Саха (Якутия) бывшего мэра Якутска Айсена Николаева.