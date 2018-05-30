Айсен Николаев обсудил с Егором Борисовым вопросы развития республики

В среду, 30 мая, врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ встретился с предыдущим руководителем республики Егором БОРИСОВЫМ и обсудил с ним текущую ситуацию в регионе.

В первую очередь обсуждены вопросы преодоления последствий весеннего паводка, проведения аварийно-восстановительных работ. Также рассмотрена ситуация с бюджетом республики.

Айсен Николаев поблагодарил Егора Афанасьевича за труд на ответственной должности лидера республики. «Уверен, что Ваш талант, знания и опыт будут востребованы в будущем», – выразил уверенность Николаев.

Егор Борисов тепло пожелал успехов Айсену Сергеевичу в ответственной работе, направленной на сохранение и преумножение позитивной динамики социально-экономического развития Якутии. По его мнению, назначению на высокую должность временно исполняющего обязанности главы самого крупного субъекта Российской Федерации способствовали солидный опыт ответственной работы и личные деловые качества Айсена Николаева, а его компетентность, организаторский талант и энергичность станут залогом успеха в решении всех намеченных планов, а также больших задач, поставленных президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

Айсен Николаев отметил, что приложит все силы и опыт для динамичного развития республики, укрепление её социально-экономического потенциала и повышение благосостояния якутян.