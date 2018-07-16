Айхал Габышев: строительство Ленского моста один из самых важных вопросов в жизни Якутии  

Вопрос строительства моста через р. Лену обсуждается очень давно и мы уверены, что Айсен Николаев в ближайшей перспективе сумеет реализовать столь важный и масштабный проект для Якутии.

Состояние транспортной инфраструктуры влияет на все отрасли экономики, а в строительной отрасли доступность, развитость транспортной сети играет ключевую роль. На сегодняшний день низкий транспортный потенциал Якутии накладывает ограничения на возможности использования и развития потенциала республики в целом. Мост через Лену станет связующим звеном транспортной сети нашей огромной территории и упростит ситуацию с транспортировкой материалов и строительной техники.

Мы, строители Якутии, полностью согласны с Айсеном Николаевым, что пришло время отстоять вопрос строительства моста через р. Лена.