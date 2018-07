Авиакомпания «Якутия» снова задерживает рейсы?

Авиакомпания Якутия в своем репертуаре. Рейсы задержаны без объяснения причин 😬 . Источник из присланного . #sakhalife #авиакомпанияякутия #отстой #задержкарейса

A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru) on Jul 10, 2018 at 4:27am PDT