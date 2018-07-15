Алданский политехникум: итоги демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia

ГАПОУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум в рамках кластерного взаимодействия с золотодобывающими предприятиями района: АО «Полюс Алдан», ПАО «Золото Селигдара», ООО «Артель «Прогресс»; а также с крупными инфраструктурными компаниями района – ОАО «ДРСК» «Южно-якутские электрические сети» и другими, успешно реализует пилотный проект «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста».

Являясь одним из старейших образовательных учреждений республики, АПТ активно включается в передовые программы комплексной модернизации системы среднего профессионального образования в Дальневосточном федеральном округе.

Одним из результатов участия в данном пилотном проекте стало проведение в конце учебного 2018 года на базе техникума квалификационного экзамена на получение студентами 3 курса рабочей профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» в форме демонстрационного экзамена по стандартам «WorldSkills Russia» компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля».

Отметим, что организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам «WorldSkills Russia», как форма независимой оценки квалификации обучающихся техникумов и колледжей, реализуется в РФ с 2017 года под руководством Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в рамках внедрения приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»).

Проведению демонстрационного экзамена предшествовала большая подготовительная работа всего коллектива и обучающихся техникума, в том числе по приведению в соответствие с инфраструктурным листом данной компетенции материально-технической базы, аккредитации площадки проведения демоэкзамена, обучению экспертов с предприятий района на электронной площадке Союза «WorldSkills Russia» по стандартам и процедуре проведения демоэкзамена, профессиональной и психологической подготовке студентов, организации он-лайн трансляции и др.

Из 23-х студентов III курса, обучающихся по специальности «Техническое обслуживание и автомобильного транспорта», к демонстрационному экзамену были допущены 18 человек. В течение 7 дней демоэкзамена 8 независимых экспертов, привлеченных с предприятий района, оценивали выполнение работ обучающимися по 3м модулям, включающим задания по диагностике и устранению неисправностей в двигателе, коробке передач, ходовых узлах транспортного средства.

В соответствии с системой независимой оценки, определяющим уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills Russia, 15 обучающихся техникума выполнили задания в соответствии с общероссийским стандартом, балл которого составлял 36,04. Среди них Чеботарь Михаил, Бородин Александр, Киреев Александр, Амелин Андрей, Якимов Иван, Чечерин Иван, Бурлаков Вячеслав, Колесников Михаил, Смирнов Александр, Град Алексей, Пономарев Денис, Бобров Владимир, Гусаков Дмитрий, Неверов Виктор.

Наивысший результат показал Рыбкин Максим, получивший 55,85 баллов из 60 возможных по общероссийскому классификатору.

Это высокое достижение студентов, мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин!

Администрация ГАПОУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум» благодарит предприятия района, участвовавших в подготовке и проведению демонстрационного экзамена и поздравляет студентов группы ТОР-151, их родителей, преподавателя Черных Александра Александровича за высокие достижения!