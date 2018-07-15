АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
17
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.07.2018, 8:12
Культура & Образование
Алданский политехникум: итоги демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia
15.07.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Воскресенье, 15 июля 2018
15.07.2018, 0:30
Общество
Сегодня день рождения директора театра, главы и художницы
14.07.2018, 17:36
Финансы
Резонанс
Устойчивость Алмазэргиэнбанка сомнений не вызывает
14.07.2018, 17:30
Общество
Резонанс
Голосование LIVE: вы «за» или «против» повышения пенсионного возраста? (большинство «ПРОТИВ»)
14.07.2018, 15:50
Красота & Здоровье
Как защитить себя и близких от смога
14.07.2018, 12:21
Происшествия
Транспортная полиция Якутии отметила рост выявления коррупции
14.07.2018, 12:10
Общество
От Тынды до Якутска проедет специальный агитпоезд «Комсомольской правды»
14.07.2018, 11:45
Республика
Ликвидация последствий паводка – на особом контроле правительства
14.07.2018, 10:02
Политика
В наблюдательный совет АЛРОСА взяли безработного
14.07.2018, 8:18
Политика
Общий список кандидатов «Справедливой России» на выборы в Ил Тумэн
14.07.2018, 8:13
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
14.07.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Суббота, 14 июля 2018
14.07.2018, 2:23
Общество
Резонанс
Управление соцзащиты прокомментировало ролик в ватсапе от постояльца Ыллымахского интерната для бывших заключенных
14.07.2018, 0:48
Общество
Видео
Правительство бледно выглядело на собрании пострадавших от разорения банка «Таатта»
14.07.2018, 0:29
Общество
Сегодня день рождения спасателя, артиста и медиамагната
13.07.2018, 22:40
Желток
Фотофакт
Якутская топ-модель Полина Протодьяконова отдыхает с бойфрендом на Бали
13.07.2018, 22:24
Происшествия
Экстра
Звездный оперативник якутского СОБРа задержан в Москве за изнасилование девушки
13.07.2018, 19:56
Общество
Видео
Фотофакт
Открытие Ысыаха в Монголии — репортаж
13.07.2018, 19:53
Экология
Власти проверяют информацию о загрязнении реки Вилюй
13.07.2018, 19:46
Культура & Образование
Проект Якутской ГСХА ВАМ «Вызов»
13.07.2018, 18:00
Общество
Что наручные часы говорят о вашем характере
13.07.2018, 17:47
Столица
Фотофакт
Шла на работу, а попала на ярмарку меда
13.07.2018, 17:34
Общество
В Семейный кодекс внесены изменения
13.07.2018, 17:19
Спорт
Максим Афонин занял второе место на Кубке России
13.07.2018, 17:04
Происшествия
Экстра
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Якутии
13.07.2018, 16:58
Происшествия
Резонанс
СК Якутии расследует смерть экс-главы от отравления
13.07.2018, 16:43
Происшествия
У села Аргахтах уровень воды превысил критическую отметку
13.07.2018, 16:31
Республика
Фотофакт
В Якутии появилась своя «Эйфелева башня»
13.07.2018, 16:18
Столица
«Битва блогеров» глазами Антона Васильева: Мы не останемся прежними
13.07.2018, 16:14
Происшествия
Резонанс
Осужден «черный застройщик» Сергей Дробот
13.07.2018, 16:09
Общество
Фотофакт
Александр Павлов в Монголии на фоне своего сэргэ
13.07.2018, 16:04
Столица
Анонс
Актуальное интервью с Николаем Габайдуллиным
13.07.2018, 15:57
Столица
Александр Саввинов: Мы возродим почет и уважение к человеку труда
13.07.2018, 15:48
Экология
Минэкологии проверяет достоверность информации о загрязнении реки Вилюй
13.07.2018, 15:36
Экономика
В Якутске гаражные кооперативы должны более 32 млн рублей за свет и тепло
13.07.2018, 15:21
Экология
Колымана уже не такая игривая
13.07.2018, 15:13
Спорт
Эксклюзив
Странный чемпионат или Обыкновенные чудеса мундиаля
13.07.2018, 15:05
Экономика
Якутии разрешили использовать драгметаллы и камни как залог
13.07.2018, 14:52
Политика
Фотофакт
Пересменка министров
13.07.2018, 14:40
Происшествия
В республике ликвидировано 10 лесных пожаров
13.07.2018, 14:38
Финансы
Названы банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Таатта»
13.07.2018, 14:19
Экология
В Якутске в выходные ожидаются дожди
13.07.2018, 14:00
Общество
Популярные мультгерои довели до суда якутских предпринимателей
13.07.2018, 12:52
Общество
В Строительном округе города Якутска открыли детскую площадку
13.07.2018, 12:30
Республика
Промышленные районы: новый вектор развития
13.07.2018, 12:00
Столица
Репортаж
Местное производство: Якутский мед самый вкусный!
13.07.2018, 11:18
Общество
Фотофакт
Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского открыл выставку-панораму
13.07.2018, 10:59
Общество
В «Единой России» предлагают сделать 22 октября Днем российского футбола
13.07.2018, 10:27
Желток
Видео
Антон Сафронов из Филиппин поздравил нового министра
13.07.2018, 10:22
Столица
Анонс
Прямой разговор с Евдокией Евсиковой
13.07.2018, 10:21
Происшествия
Руководителю казенного учреждения Якутска объявлен выговор
13.07.2018, 9:59
Республика
ОАО «ЛОРП» возобновило международные рейсы
13.07.2018, 9:31
Республика
Якутия списала госгарантии на 1,8 млрд рублей
13.07.2018, 9:27
Экономика
Анонс
BASCONI: Черная пятница
13.07.2018, 9:23
Общество
Некролог
Скончалась 84-летняя бабушка отремонтировавшая детскую площадку в Якутске
13.07.2018, 8:53
Происшествия
В Якутии произошло 2 пожара
13.07.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Пятница, 13 июля 2018
13.07.2018, 0:41
Политика
Экстра
Вместо Николая Местникова ЕР выдвинула в Ил Тумэн второй номер
13.07.2018, 0:27
Общество
Некролог
Скончалась создатель Русской общины в Якутии Людмила Медведева
12.07.2018, 23:47
Общество
100 лет назад
Седовласый фельдшер
12.07.2018, 23:42
Общество
Позитив
Первый канал позвонил Антону Васильеву
12.07.2018, 20:00
Столица
Маршрутка № 8 поменяла схему движения
12.07.2018, 19:01
Культура & Образование
Известная художница из Сербии подарила Якутску свою картину
12.07.2018, 18:25
Политика
Эксклюзив
Анатолий Кырджагасов о выдвижении кандидатов от ГП и насущных проблемах политики
12.07.2018, 18:11
Общество
Резонанс
Суд перенес заседание о признании ФК «Якутия» банкротом
12.07.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Побочные эффекты строгих диет
12.07.2018, 17:57
Общество
Суд по банкротству СПО «Холбос» отложен
12.07.2018, 17:50
Культура & Образование
Анонс
Мелодисты Якутии ждут Вас!
12.07.2018, 17:50
Общество
Ассоциация представительных органов местного самоуправления республики за выдвижение кандидатом Саввинова
12.07.2018, 17:48
Политика
Фотофакт
В Минсвязи проводили Александра Борисова
12.07.2018, 17:44
Столица
В столичном лагере ребята окунутся в мир взрослых
Архив новостей
Культура & Образование
15 июля 2018, 8:12
46

Алданский политехникум: итоги демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia

ГАПОУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум в рамках кластерного взаимодействия с золотодобывающими предприятиями района: АО «Полюс Алдан», ПАО «Золото Селигдара», ООО «Артель «Прогресс»; а также с крупными инфраструктурными компаниями района – ОАО «ДРСК» «Южно-якутские электрические сети» и другими,  успешно реализует пилотный проект «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста».

Являясь одним из старейших образовательных учреждений республики, АПТ активно включается в передовые программы комплексной модернизации системы среднего профессионального образования в Дальневосточном федеральном округе.

Одним из результатов участия в данном пилотном проекте стало проведение  в конце учебного 2018 года на базе техникума квалификационного экзамена на получение студентами 3 курса рабочей профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» в форме демонстрационного экзамена по стандартам «WorldSkills Russia» компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля».

 Отметим, что организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам «WorldSkills Russia», как форма независимой оценки квалификации обучающихся техникумов и колледжей, реализуется в РФ с 2017 года под руководством Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в рамках внедрения приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»).

 Проведению демонстрационного экзамена предшествовала большая подготовительная работа всего коллектива и обучающихся техникума, в том числе по приведению в соответствие с инфраструктурным листом данной компетенции материально-технической базы, аккредитации площадки проведения демоэкзамена, обучению экспертов с предприятий района на электронной площадке Союза «WorldSkills Russia» по стандартам и процедуре проведения демоэкзамена, профессиональной и психологической подготовке студентов, организации он-лайн трансляции и др.

Из 23-х студентов III курса, обучающихся по специальности «Техническое обслуживание и автомобильного транспорта», к демонстрационному экзамену были допущены 18 человек. В течение 7 дней демоэкзамена 8 независимых экспертов, привлеченных с предприятий района, оценивали выполнение работ обучающимися по 3м модулям, включающим задания по диагностике и устранению неисправностей в двигателе, коробке передач, ходовых узлах транспортного средства.

В соответствии с системой независимой оценки, определяющим уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills Russia, 15 обучающихся техникума выполнили задания в соответствии с общероссийским стандартом, балл которого составлял 36,04. Среди них Чеботарь Михаил, Бородин Александр, Киреев Александр, Амелин Андрей, Якимов Иван, Чечерин Иван, Бурлаков Вячеслав, Колесников Михаил, Смирнов Александр, Град Алексей, Пономарев Денис, Бобров Владимир, Гусаков Дмитрий, Неверов Виктор.

Наивысший результат показал Рыбкин Максим, получивший 55,85 баллов из 60 возможных по общероссийскому классификатору.

Это высокое достижение студентов, мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин!

Администрация ГАПОУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум» благодарит предприятия района, участвовавших в подготовке и проведению демонстрационного экзамена и поздравляет студентов группы ТОР-151, их родителей, преподавателя Черных Александра Александровича за высокие достижения!

Источник: Пресс-служба Алданского политехникума.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
14.07.2018, 17:30
Общество
Резонанс
Голосование LIVE: вы «за» или «против» повышения пенсионного возраста? (большинство «ПРОТИВ»)
14.07.2018, 2:23
Общество
Резонанс
Управление соцзащиты прокомментировало ролик в ватсапе от постояльца Ыллымахского интерната для бывших заключенных
09.07.2018, 0:18
Столица
Эксклюзив
Александр Саввинов убедительно выиграл праймериз
09.07.2018, 20:17
Республика
Резонанс
Аномальная погода: в Якутске будет побит максимум температур
13.07.2018, 19:56
Общество
Видео
Фотофакт
Открытие Ысыаха в Монголии — репортаж
14.07.2018, 0:48
Общество
Видео
Правительство бледно выглядело на собрании пострадавших от разорения банка «Таатта»
13.07.2018, 22:24
Происшествия
Экстра
Звездный оперативник якутского СОБРа задержан в Москве за изнасилование девушки
09.07.2018, 20:05
Политика
Экстра
Кадровые назначения врио главы Якутии (новые)
09.07.2018, 15:56
Политика
Экстра
Кадровый указ врио главы Якутии
12.07.2018, 9:25
Столица
Объявление
АО «Теплоэнергия» о не работе кассы по адресу О.Кошевого
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Финансы
14.07.2018

Устойчивость Алмазэргиэнбанка сомнений не вызывает

Резонанс
Общество
14.07.2018

Голосование LIVE: вы «за» или «против» повышения пенсионного возраста? (большинство «ПРОТИВ»)

Красота & Здоровье
14.07.2018

Как защитить себя и близких от смога

Происшествия
14.07.2018

Транспортная полиция Якутии отметила рост выявления коррупции

Общество
14.07.2018

От Тынды до Якутска проедет специальный агитпоезд «Комсомольской правды»

Фотофакт
Желток
13.07.2018

Якутская топ-модель Полина Протодьяконова отдыхает с бойфрендом на Бали

Экстра
Происшествия
13.07.2018

Звездный оперативник якутского СОБРа задержан в Москве за изнасилование девушки

Фотофакт
Столица
13.07.2018

Шла на работу, а попала на ярмарку меда