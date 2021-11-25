25.11.2021
01:40
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Светская хроника

Звезда якутской эстрады отметила новоселье!

Звезда якутской эстрады, очаровательная НИКА отметила новоселье в кругу коллег, о чем рассказала в соцсети.

Звезды помогли ей с ремонтом квартиры. И вот собрались за праздничным столом. Фолловеры от всей души пожелали звездной красавице счастья в новой квартире.

Звезды якутской эстрады помогают прекрасной Нике!
Источник: Соцсеть.
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