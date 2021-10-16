16.10.2021
17:46
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Светская хроника

Звезды якутской эстрады помогают прекрасной Нике!

Звезда якутской эстрады НИКА в последнее время заметно постройнела и особенно похорошела. Фолловеры не скупятся на комплименты красавице.

Коллеги же – звезды якутской эстрады оказывают ей неоценимую помощь в ремонте квартиры. Звезды якутской эстрады поддерживают друг друга.

Источник: https://www.instagram.com/p/CVAtcZBMXXg/?utm_medium=copy_link
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