Звезды якутской эстрады помогают прекрасной Нике!

Звезда якутской эстрады НИКА в последнее время заметно постройнела и особенно похорошела. Фолловеры не скупятся на комплименты красавице.

Коллеги же – звезды якутской эстрады оказывают ей неоценимую помощь в ремонте квартиры. Звезды якутской эстрады поддерживают друг друга.