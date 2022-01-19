Зоозащитники пишут письма о живодерской Якутии «под болванку»

Наталья Доброхотова в своем аккаунте в Фейсбуке опубликовала пост, выразив свое мнение по поводу ситуации, которую создали зоозащитники, отправляя сотнями письма по всем инстанциям. Она привела доказ-ательства, что пишут их «под болванку»Напомним, что Наталья Доброхотова является и.о. руководителя управление по работе с обращениями и сообщениями граждан и организаций АГиП РС(Я).

КОГДА с больной головы на здоровую…

Вверенное мне Управление работает в том числе с письмами, направленными для работы руководством страны первым лицам нашего субъекта: главе Якутии и председателю правительства Якутии. Именно на них я сегодня остановлюсь. После Нового года из Москвы беспрерывным потоком идут письма, направленные зоозащитой. Для понимания количества, сообщу, что на сегодняшний день после новогодних каникул, управлением зарегистрировано 164 обращения, в очереди на регистрацию 228 обращений от зоозащитников (информация не закрытая). Это 392 обращения от зоозащиты, кроме всей нашей прочей работы, когда нужно сопровождать обращения людей, реально нуждающихся в помощи. Но пока мы разгребаем чудные вирши, которые начинаются словами «Якутск живодерский» — именно под этим слоганом идут обращения на первых лиц нашей страны. Обращения почти все как под копирку, что удивляло, пока не пришло письмо, в котором непродвинутый зоозащитник не убрал «болванку» для массового написания писем. В болванке перечислены адресаты — это первые руководители страны и далее тест, от которого в некоторых местах меня просто коробит.

Как вам:

«….местная якутская пресса отчетливо указывает, что причинами смерти женщины собаки не являются. По данным врачей скорой помощи, женщина скончалась от естественных причин».

Поставлю в получатели наших знаковых журналистов, которые у меня во френдах, интересно услышать их мнение….

А вот эта фраза она просто за пределами моего разума:

«Особенно тревожно выглядят эти тенденции на фоне международной обстановки на границах России, так как повышенный градус сепаратисткой напряженности и националистических настроений приходится как раз на северные, дальневосточные, восточные регионы России, граничащие с политически важными для нас партнерами, в странах которых замечены вспышки оранжевых революций, к примеру, попытка государственного переворота в сопредельном Казахстане».

Очень аккуратный намёк на то, что миролюбивые якутяне переворот что ли собираются делать, ибо нацики мы все?

Болванка большая, аж на 5 листов, и в ней в том числе и Камчатка: «….принять меры против отстрела полярных волков на Камчатке». Где Якутия и где Камчатка?

Вот с таким трэшем 392 обращения, причем пишут даже с Испании.

Нет, я понимаю, что есть федеральный закон о гуманном обращении с животными, но кто-то издалека представляет, как он работает для Якутии? Я люблю собак с детства, очень давно в собаководстве и «естественная среда обитания» в которую выпускают собак после приюта, это не улицы Якутии, где температура опускается ниже 50 градусов по Цельсию и минус 40 градусов зимой – это тепло по нашим меркам.

Раскачивать лодку и искать виноватых в лице чиновников и населения конечно проще, чем искать первопричину, а она кроется в законе, который не был доработан в полном объёме.

Когда у нас начинает течь вода из крана на пол, что мы делаем сначала? Начинаем убирать воду с пола, или всё-таки перекрываем кран?

Проблема в том, что закон о собаках стал ловить проблему за хвост, а не решать её с головы. А голова проблемы начинается с простых вопросов.

Откуда собаки на улицах, количество которых растёт, как на дрожжах? Воспроизводятся бездомышами? Серьезно? В Якутии? Напомню про холод, про то, что тёплые места на теплотрассах заняты взрослыми и сильными собаками и щенки практически не могут выжить на улице зимой, даже если родятся. А поголовье растёт! Значит, кто-то воспроизводит этих собак для улицы и этот кто-то – это сами люди, для которых и должны писаться законы о гуманном обращении с собаками. Те самые люди, которые получают кучами пометы со щенками (я позже напишу, как это делается в так называемом «профессиональном» собаководстве), как отпускаются зимой злобные цепные собаки для «погулять» (жила в частном секторе и знаю, о чём пишу). Но привлечь этих людей невозможно, т.к. нет ЗАКОНА и подзаконных актов о СИСТЕМЕ учёта собак!

Очень просто кинутся в истерию, но на большинстве фотографий – собаки хозяйские, дворовые, отпущенные на выгул. Было даже видео, где владелец забирает у отловщиков свою свободно гуляющую собаку. Но привлечь таких граждан невозможно в силу отсутствия законодательной базы.

Думаю, что случай с загрызенной женщиной вопиющий, есть видео нападения на неё собак и фото, что от неё осталось. Я видела это видео – у женщины не было шансов, две собаки отработали по ней как по медведю, одновременно кинувшись – одна спереди на грудь, вторая — сзади в плечо, фактически развернув тело человека и уронив её. Дальше вся стая кинулась рвать. Шансов не было бы даже у меня, хотя я с собаками давно и отбивалась даже от очень крупных особей. Наказать за такое жестокое убийство должны были людей, которые выпустили этих монстров, но нет ЗАКОНА, нет системы отслеживания, привязки собак к конкретному человеку, и наказания людей за действия их собак.

Почему нет ЗАКОНА который накажет моего соседа, выпускающего помесь стаффа с лайкой на «погулять» и ему всё равно, что она кусает всех проходящих? Нет закона, чтобы штрафовал, а в некоторых случаях и сажал особо невменяемых владельцев и размноженцев?

При отсутствии ЗАКОННЫХ рычагов искать виноватых смешно. Сейчас якутские чиновники совместно со всем якутским народом отдуваются за недоработки в законодательстве, когда упущено главное правило – перекрывать кран, а потом только вытираем пролитую воду на полу, потому как в обратном порядке — БЕСПОЛЕЗНО. Я думаю, что это понимает автор болванки всех этих многочисленных писем, поэтому используется всё возможное, чтобы очернить население Якутии и её руководство, даже подтянув сепаратизм и национализм до кучи.

У меня есть мысли, отчего вдруг так выгодно стало вытирать воду с пола, не перекрывши кран, но это предположения. Заниматься этим должны компетентные органы, в том числе тем, что управляемые из вне зоозащитники фактически обвиняют народ целого субъекта в сепаратизме и национализме. Письмо с болванкой я выложу к посту, затерев персональные данные, дабы не нарушать закон.