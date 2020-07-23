Жительница Якутии осуждена за покупку таблеток для похудения
В феврале 2020 года сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) раскрыта и пресечена деятельность жительницы г. Нерюнгри М., которая организовала через почтовый канал поставку на территорию Якутии препаратов, содержащих в своём составе сильнодействующее вещество – сибутрамин.
Установлено, что М. по интернету заказала из Казахстана большое количество препаратов, содержащих в своём составе сильнодействующее вещество – сибутрамин. В последующем она получила указанные препараты в г. Нерюнгри.
В ходе судебного заседания М. согласилась с предъявленным ей обвинением и полностью признала вину.
Решением Нерюнгринского городского суда М. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ). Суд приговорил жительницу г. Нерюнгри к лишению свободы на срок 3 года условно.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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