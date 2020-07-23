Жительница Якутии осуждена за покупку таблеток для похудения

В феврале 2020 года сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) раскрыта и пресечена деятельность жительницы г. Нерюнгри М., которая организовала через почтовый канал поставку на территорию Якутии препаратов, содержащих в своём составе сильнодействующее вещество – сибутрамин.

Установлено, что М. по интернету заказала из Казахстана большое количество препаратов, содержащих в своём составе сильнодействующее вещество – сибутрамин. В последующем она получила указанные препараты в г. Нерюнгри.

В ходе судебного заседания М. согласилась с предъявленным ей обвинением и полностью признала вину.

Решением Нерюнгринского городского суда М. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ). Суд приговорил жительницу г. Нерюнгри к лишению свободы на срок 3 года условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.