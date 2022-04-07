Жители села Акана ждут оплаты за молоко, сданное еще в 2019-м

На это они пожаловались на встрече со своим депутатом

Обещанного три года ждут? Селяне не могут дождаться оплаты за молоко, сданное ими еще в 2019 году. Пока деньги блуждают неизвестно где, инфляция не дремлет, рубль обесценивается.

В ходе рабочей командировки заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Антонина ГРИГОРЬЕВА 5 апреля 2022 года встретилась с населением нескольких сел Нюрбинского улуса.

Ветераны села Акана в своем выступлении отметили об отсутствии запаса лекарственных препаратов в селе, особенно противовирусных препаратов; высказали пожелание об улучшении работы предприятия “Сахафармация”; отсутствии круглосуточной аптеки в районе. Также озвучили о необходимости ставки врача-аллерголога в районе; дороговизне медосмотра, который стоит шесть тысяч рублей; задержке оплаты за сданное молоко. Имеется долг перед населением за 2019 год более одного млн. рублей.

Гр. Н. поставила вопрос о содействии в благоустройстве жилья селян; подключении к электроотоплению жилых домов и необходимости расширения ипотечных кредитов для граждан среднего и старшего возраста. Также охвата людей среднего возраста, которые не могут участвовать в стартапе по возрасту, но желающих заниматься фермерством. Гр. Н. в своем обращении подчеркнула о дороговизне комбикормов для свиней, например, 40 кг. корма стоит 1400 рублей. Желающих заняться птицеводством, животноводством, коневодством много, а стоимость комбикорма дорогая и привозится в недостаточном объеме. Гр. Н. заострил внимание на проблему лесных пожаров. Он отметил о необходимости наличия дронов и спутниковых телефонов. Гр. С. попросила законодательно обеспечить охват льготной ипотекой сельских педагогов, врачей, работников культуры. Глава Аканинского наслега Ефрем Семенов обратился парламентарию о реконструкции шлюза; ускорении решения проблем водоснабжения. Он в своем выступлении отметил, что в селе имеются три трансформаторной подстанции, но для повышения мощности напряжения необходима дополнительная подстанция. Далее он уточнился о расширении грантовой поддержки сельскохозяйственных производителей; рассказал о проведенных за год работах; проделанных и запланированных противопожарных мероприятиях. “Мы проводим работу по проложению противопожарной минерализованной полосы вокруг села, согласно требованию. Наше село расположено в таком месте, где вокруг растет много ели. Вырубленные ели заготавливаются как дрова и доставляются ветеранам, пенсионерам, инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям, а также применяются как жерди для сооружения изгородей вокруг сенокосных угодий”, — рассказал глава Аканинского наслега.