Житель Ленска лишился крупной суммы, поверив лжесотруднице банка!

В конце прошлого года на абонентский номер 52-летнего жителя г. Ленск поступил звонок, который определился как входящий от одного из банков. Лжесотрудница назвала данные клиента и сообщила, что от его имени поступила заявка на кредит в размере 500 тысяч рублей. Мужчина забеспокоился и ответил, что никакой заявки не отправлял. После чего мошенница предложила все аннулировать, для чего в мобильном приложении необходимо было выполнять определенные операции под её диктовку, а в конце НАЗВАТЬ КОД из СМС от банка. В итоге, следуя инструкциям злоумышленницы, пострадавший назвал коды из поступивших ему сообщений, т.к. поверил, что ему действительно помогают. Весь разговор длился около 2-х часов. В результате от его имени был оформлен кредит со списанием денежных средств в размере 581 тысяча рублей.

Запомните! Если вам звонят якобы из банка или из правоохранительных органов о том, что посторонние пытаются оформить на вас кредит, будьте уверены – звонящие это и есть мошенники. Используя программные средства злоумышленники могут позвонить с номера любого учреждения. Завершите разговор и перезвоните на горячую линию банка самостоятельно!