Женщине удалось сбежать и вызволить из плена еще двоих

В ОМВД России по Анабарскому району поступил телефонный звонок от 31-летней жительницы районного центра. Женщина сообщила, что ее знакомых насильно удерживают по определенному адресу, а ей удалось сбежать.

На адрес, указанный испуганной женщиной, немедленно выдвинулись сотрудники полиции. Им пришлось выбить входную дверь, чтобы пройти внутрь. В доме они обнаружили двоих мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести и пятикратно судимого 37-летнего злоумышленника, который их удерживал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник приревновал свою жену к обеим потерпевшим. Он ворвался в дом одного из них и, применив физическую силу, увез их на «буране» к себе домой. Увез он и заявительницу, которая оказалась случайно в этот вечер у своих знакомых.

Ей удалось сбежать, пока злоумышленник заводил мужчин в дом. Добежав до ближайшего магазина, женщина позвонила в полицию, ее собственный телефон оставался у неоднократно судимого односельчанина, тот его просто отобрал.

У освобожденных полицией мужчин установлены различные телесные повреждения: у одного сломана рука, а у второго челюсть. У успевшей сбежать потерпевшей – синяки и ушибы. Установлено, что злоумышленник наносил побои гвоздодёром.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел

по ст.111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ст.112 «Умышленное причинение среднего вреда здоровью» и ст.139 «Нарушение неприкосновенности жилища» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.