01.12.2021
21:12
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Якутия

«Железные дороги Якутии» зажгли новогоднюю елку

Сегодня, ровно в пять часов вечера, Дед Мороз со Снегурочкой зажгли новогоднюю ёлку в городе Алдане на прилегающей территории центрального офиса Акционерной компании «Железные дороги Якутии» для сотрудников и их детей.

Несмотря на морозный вечер, вокруг лесной красавицы кружили хоровод и охотно фотографировались, как взрослые, так и дети, а это значит, что новогоднее волшебство уже началось.

Вокруг новогодней елки  будут установлены ледовые скульптуры, изготовленные талантливыми руками якутских мастеров. 

Фото: АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
Источник: АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
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