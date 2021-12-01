01.12.2021
21:12
55
Якутия
«Железные дороги Якутии» зажгли новогоднюю елку
Сегодня, ровно в пять часов вечера, Дед Мороз со Снегурочкой зажгли новогоднюю ёлку в городе Алдане на прилегающей территории центрального офиса Акционерной компании «Железные дороги Якутии» для сотрудников и их детей.
Несмотря на морозный вечер, вокруг лесной красавицы кружили хоровод и охотно фотографировались, как взрослые, так и дети, а это значит, что новогоднее волшебство уже началось.
Вокруг новогодней елки будут установлены ледовые скульптуры, изготовленные талантливыми руками якутских мастеров.
Фото: АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
Источник: АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
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