«Железные дороги Якутии» зажгли новогоднюю елку

Сегодня, ровно в пять часов вечера, Дед Мороз со Снегурочкой зажгли новогоднюю ёлку в городе Алдане на прилегающей территории центрального офиса Акционерной компании «Железные дороги Якутии» для сотрудников и их детей.

Несмотря на морозный вечер, вокруг лесной красавицы кружили хоровод и охотно фотографировались, как взрослые, так и дети, а это значит, что новогоднее волшебство уже началось.

Вокруг новогодней елки будут установлены ледовые скульптуры, изготовленные талантливыми руками якутских мастеров.