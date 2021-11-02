«Железные дороги Якутии» перевезли в этом году более 6 млн тонн грузов

В октябре по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» перевезено 667,7 тыс. тонн грузов, что на 46% больше, чем в 2020 году.

Всего за 10 месяцев 2021 года перевезено 6,2 млн тонн грузов, что на 27% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Основную долю в общем объеме грузоперевозок занимает уголь – 72,2%. За 10 месяцев угля перевезено 4 504,5 тысяч тонн, что на 36%, чем в прошлом году.

Отмечен значительный рост перевозки строительных грузов – на 42% или 271,2 тыс. тонн. Объем перевозки нефтепродуктов по сравнению с прошлым годом возрос на 14% и составил 681,7 тыс. тонн. Рост перевозки продовольственных грузов составил 2% — 106,5 тыс. тонн. Метизов перевезено 42,9 тыс. тонн, что превышает уровень прошлого года на 6%. Немного не дотянули до уровня прошлого года перевозки прочих грузов и грузов в контейнерах – 265,9 тыс. тонн (-6%) и 359,4 тыс. тонн (-1%) соответственно.

Объем перевозки грузов через станцию Нижний Бестях превысил итоговый показатель за 2020 год (1,08 млн тонн) и составил 1,14 млн тонн, что на 12 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.