ЖДЯ: За 10 месяцев перевезено около 230 тысяч пассажиров

За 10 месяцев 2022 года в вагонах АО «АК «Железные дороги Якутии» перевезено 229,0 тыс. пассажиров — это в 1,8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот за этот период вырос почти в 2 раза и составил 206,5 млн пасс-км.

В октябре 2022 года в вагонах АО «АК «Железные дороги Якутии» перевезено 25,1 тыс. пассажиров, что на 27,8% больше, чем за этот же месяц 2021 года.

Пассажирооборот в сентябре 2022 года составил 22,2 тыс. пасс-км, что на 25,5 % выше аналогичного показателя прошлого года.

Напомним, со станции Нижний Бестях ежедневно отправляется пассажирский поезд с чередованием через день, до Тынды и Благовещенска. С поездами отправляются вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока и Иркутска.

Для пассажиров поезда организован трансфер по маршруту г. Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях. Начиная с 25 октября, трансфер пассажиров выполняется с привлечением судов на воздушной подушке. В этом году обстановка на реке Лене в период ледостава была более сложной, чем в предыдущие годы. Вкупе с техническими причинами, возникшими у перевозчика, это привело 8 ноября к задержке трансфера пассажиров поезда. Руководство компании «Железные дороги Якутии» приносит свои извинения перед пассажирами поезда за доставленные неудобства и просим отнестись с пониманием.

Напоминаем, до открытия ледовой переправы трансфер пассажиров поезда выполняется судами на воздушной подушке с пункта посадки в 203 мкр г. Якутска (район ЖК «Парус»)

Отправление в 14.30 часов. Стоимость трансфера (СВП+автобус) по маршруту г.Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях составляет 1500 рублей.

С расписанием поезда и вагонов беспересадочного сообщения можно ознакомитьс на сайте АО «АК «ЖДЯ» www.rw-y.ru, а также с помощью Телеграм-бота @rwyakutia_bot (ЖДЯ Бот).

Билеты на поезд и талон на трансфер можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК» на всех железнодорожных вокзалах России и в билетной кассе в г. Якутске по адресу: пр. Ленина, д.24 (Азимут отель, 1 этаж).

Справки по тел. 8(4112) 31-80-81, доб.7381. Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).