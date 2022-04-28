ЖДЯ провел совещание с грузополучателями и экспедиторами

28 апреля на станции Нижний Бестях состоялась рабочая встреча с основными грузополучателями и экспедиторами, обеспечивающими получение грузов для республики и города Якутска в частности.

Основной темой обсуждения стали вопросы подготовки к завозу грузов в период летней навигации.

От АО «АК «ЖДЯ» на встрече присутствовали начальник службы перевозок Николай Томилов, начальник службы транспортного обслуживания и логистики Александр Сафронов, начальник станции Нижний Бестях Дмитрий Тропин.

Николай Томилов подвёл итоги завершения северного завоза в текущем году до закрытия ледовых автозимников, выразив благодарность всем участникам процесса за совместную работу. Особо отметил роль Оперштаба при правительстве РС(Я), министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии в организации перевозок грузов, в том числе работу по организации приемки грузов конечными получателями.

При этом обратил внимание на наиболее проблемные места в работе, которые возникали при доставке жизнеобеспечивающих грузов, в частности он отметил массовую отгрузку грузов, начиная со второй половины марта, которая приводит к сгущенному подходу грузов перед закрытием ледовой переправы.

Начальник службы транспортного обслуживания логистики Александр Сафронов довёл до участников совещания количественные показатели работы. Объем завезенных грузов на станцию нижний Бестях с начала года составил более 469 000 тонн, что на 24% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Значительный рост достигнут по завозу нефтепродуктов, как пример АО «Нефтяная компания «Туймаада — нефть» рост на 42%, АО «Саханефтегазсбыт» рост 30 %, рост перевозок достигнут и по грузам различного назначения в контейнерах, продовольственным грузам. Он доложил участникам совещания о планах АО «АК «ЖДЯ» по дальнейшему развитию услуги «центровывоза» — по доставке контейнеров до конечных получателей автотранспортом привлеченных партнеров, а также о дальнейшем развитии филиала «Мархинка» контейнерной площадки Нижний Бестях.

Александр Борисович призвал экспедиторов провести работу с грузоотправителями по отправлению грузов с учетом сроков доставки, чтобы исключить случаи прибытия вагонов на станцию Нижний Бестях после окончания навигации.

Так же отметил и имеющиеся затруднения, связанные с организацией взаимодействием между представителями грузополучателей и экспедиторов на станции. Он призвал участников совещания до начала летней навигации отработать все организационные вопросы до начала навигации, чтобы исключить эти проблемы в сезон летнего завоза грузов.

В ответных выступлениях представители грузополучателей и экспедиторов поблагодарили АО «АК «ЖДЯ» за большую работу, проделанную при завозе грузов в зимний период, отметив при этом желание переориентировать грузопотоки со станций Дальневосточной железной дороги на станцию Нижний Бестях. Также поддержали предложения АО «АК «ЖДЯ» отработать все проблемные вопросы, касающиеся железнодорожных перевозок, до начала летней навигации.

Участники совещания договорились провести ещё одну встречу в конце мая месяца.