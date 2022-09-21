21.09.2022
15:05
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Судебная хроника

Заседание по уголовному делу Рината Абсалихова перенесено

Сегодня утром в Якутском горсуде должно было начаться первое судебное заседание по делу предполагаемого сообщника блогера Сусанны Рожиной Рината Абсалихова.

Согласно картотеке суда, сначала на заседании был объявлен перерыв, а потом оно и вовсе было отложено и назначено на 4 октября. В качестве причины переноса указано: «другие основания для отложения дела» — передает телеграм-канал Комсомольская правда — Якутия.

Напомним, что в отличие от Рожиной Абсалихов свою вину признал лишь частично.

Фото: NewsYkt
Источник: https://t.me/yakutia_kp

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