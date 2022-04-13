Загрязнение усть-алданского озера Мюрю проверяет прокуратура

По поручению прокуратуры республики прокуратура Усть-Алданского района проводит проверку по данным о загрязнении озера «Мюрю», расположенного в с. Борогонцы Усть-Алданского района в результате выброса угольного шлака.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения природоохранного законодательства, в том числе в части охраны и надлежащего содержания водного объекта и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Итоги проверки на контроле прокуратуры республики, сообщает пресс-служба Прокуратуры РС(Я).

Ранее в якутском Телеграме были опубликованы фотографии озера Мюрю у села Борогонцы Усть-Алданского улуса, сообщив, что, по словам жителей села, весь угольный шлак от котельной вывозят на озеро.