02.10.2021
13:31
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Коронавирус

За сутки в Якутии 221 новый заболевший COVID-19

Как сообщает оперштаб республики, на 2 октября выявлен 221 новый случай коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 126 случаев,

— Нерюнгринский район – 10 случаев,

— Мегино-Кангаласский район – 8 случаев,

— Олекминский, Хангаласский районы по 7 случаев,

— Мирнинский район – 6 случаев,

— Верхнеколымский, Вилюйский, Ленский, Усть-Алданский районы по 5 случаев,

— Алданский, Таттинский, Чурапчинский районы по 4 случая,

— Амгинский, Булунский, Намский, Оймяконский, Сунтарский районы по 3 случая,

— Аллаиховский, Кобяйский районы по 2 случая,

— Верхневилюйский, Верхоянский, Нюрбинский, Оленекский, Среднеколымский, Томпонский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 5 075 исследований на коронавирусную     инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 480 832 теста.

Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3289480
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