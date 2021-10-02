Коронавирус
За сутки в Якутии 221 новый заболевший COVID-19
Как сообщает оперштаб республики, на 2 октября выявлен 221 новый случай коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 126 случаев,
— Нерюнгринский район – 10 случаев,
— Мегино-Кангаласский район – 8 случаев,
— Олекминский, Хангаласский районы по 7 случаев,
— Мирнинский район – 6 случаев,
— Верхнеколымский, Вилюйский, Ленский, Усть-Алданский районы по 5 случаев,
— Алданский, Таттинский, Чурапчинский районы по 4 случая,
— Амгинский, Булунский, Намский, Оймяконский, Сунтарский районы по 3 случая,
— Аллаиховский, Кобяйский районы по 2 случая,
— Верхневилюйский, Верхоянский, Нюрбинский, Оленекский, Среднеколымский, Томпонский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 5 075 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 1 480 832 теста.
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