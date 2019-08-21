За сутки ликвидировано 34 пожара

По оперативным данным на 21 августа за прошедшие сутки в Якутии ликвидировано 34 пожара в зонах обслуживания и контроля.

На сегодняшний день в республике ведутся работы по тушению 3 лесных пожаров: из них действующих – 2 (в Верхоянском и Среднеколымском улусах), локализован 1 пожар в Нюрбинском улусе. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне тушения составляет 182,00 га.

На тушение лесных пожаров привлечено 478 человек, 44 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики под постоянным наблюдением находятся 90 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 698 911,00 га.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.