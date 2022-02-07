07.02.2022
15:29
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Общество

Юному борцу исполнилось 18 🎂🥳🎁

Льву Павлову исполнилось 18 лет🥳🎂 — сообщает @sportyakutia.ru

«Важнейшие победы впереди! С днем рождения!», — надпись на торте у именинника дня @lev.pav1ov 🦁☝🏼

Эҕэрдэлэргэ кыттыһыахха✊🏼✊🏼✊🏼

Фото: Из соцсетей
Источник: @sportyakutia.ru
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