Юнармейцы Алданского района подготовили георгиевские ленты для своих земляков

Алданские юнармейцы приняли участие в акции «Георгиевская лента» и в память о событиях Великой Отечественной войны подарили землякам Георгиевские ленты и памятки, изготовленные своими руками. Вручая ленты, ребята рассказывали жителям и гостям города об истории одного из самых главных символов, о подвиге дедов и прадедов, сокрушивших нацистов в годы Великой Отечественной войны.

«Акция «Георгиевская ленточка» становится хорошей традицией, эстафетой готовности защитить свою землю, свой народ, свой язык, свое имя, общей данью памяти и уважения к ветеранам. Наш народ всегда был силен своим единством, именно оно всегда спасало Россию в самые трудные времена, но мы едины, пока помним. Мы с большим удовольствием предоставляем площадку ТРК «Чудо –парк» для подобных мероприятий, связанных с гражданско-патриотическим воспитанием подрастающего поколения», — поделилась администратор Лариса Кликоцкая