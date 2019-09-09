Явка на выборах в Якутии составила 28,81%

Явка избирателей на муниципальных выборах в Якутии составила 28,81%, сообщает ЯСИА со ссылкой на Центральную избирательную комиссию региона. В единый день голосования, 8 сентября, в республике избрали глав Аллаиховского, Олекминского, Нижнеколымского районов и Жатая, руководителей ряда населенных пунктов, депутатов районов и поселений.

«Мы считаем, что выборы прошли без нарушений», — подчеркнул заместитель председателя Центризбиркома РС(Я) Иван АНДРОСОВ.

По данным ЦИК, на выборах главы городского округа «Жатай» победу одержала Евгения ИСАЕВА, которая набрала 65,54% голосов. С результатом 36,55% Олекминский район возглавил Николай ХВРБИН. В Нижнеколымском улусе главой избран Валерий СЕНТЯКОВ, за которого проголосовало 45,45% избирателей. Аллайховский район выбрал Якова ЕЛИСЕЕВА — 58,33%.