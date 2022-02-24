Якутянин осужден за надругательство над 11-летней девочкой

Доказательства, собранные следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия), признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 35-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Следствием и судом установлено, что летом 2020 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения ночью совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней племянницы бывшей жены.

Позже девочка рассказала о произошедшем своей матери, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, и мужчину задержали.

Следствием проведен комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Для минимизации последствий совершенного в отношении ребенка преступления девочке оказана необходимая психологическая помощь.

Приговором суда подсудимый признан виновным и осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.