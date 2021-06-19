Якутяне приняли участие в уникальной акции, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны

Делегация из Якутии приняла участие в торжественном митинге по случаю прибытия участников перехода инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации «5000 километров по водным путям России», приуроченного к 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В составе делегации были руководитель отряда юных карбышевцев Чурапчинского улуса Александр Ефимов, начальник центрального штаба ОД «Юные карбышевцы» Анатолий Храмов, инструктор по военно-инженерной подготовке Якутского республиканского штаба ОД «Юные карбышевцы», ветеран боевых действий на Северном Кавказе Нестер Нестеров, рядовой понтонер 28 понтонно-мостовой бригады Артем Панченко.

Понтонные подразделения соединений центрального подчинения, Западного, Южного и Центрального военных округов в рамках акции, посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, совершают уникальный переход по внутренним водным путям от мест постоянной дислокации до города-героя Волгограда. В переходе задействовано свыше 150 военнослужащих, более 100 единиц военной и специальной техники, новейшие буксирно-моторные катера. Подразделения сплавляются по 6 рекам и 5 водохранилищам, а суммарная протяженность речного маршрута составит порядка 5 тыс. км.

В состав речных экспедиций включены демонстрационный и жилой паромы. На демонстрационном пароме представлена экспозиция средств инженерного вооружения, а жилой паром предназначен для проживания личного состава и перевозки материальных средств. 22 июня все подразделения прибудут в назначенный район Волгоградского водохранилища, а после пройдут парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган».