Якутскому литмузею исполнилось 50 лет

27 октября в онлайн-режиме состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 50-летию Якутского государственного литературного музея имени Платона Алексеевича Ойунского.

От имени Ил Дархана коллектив учреждения и якутян со знаменательной датой поздравил руководитель АГиП Афанасий Владимиров. Он подчеркнул, что юбилей музея имени П.А. Ойунского, сохраняющего добрые традиции якутской литературы – любви к Родине, дружбы народов, –знаковое событие для республики. Руководитель пожелал работникам учреждения дальнейших творческих успехов и новых проектов и зачитал приветственный адрес главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева коллективу музея.

«Литературный музей имени Платона Алексеевича Ойунского является средоточием духовности и мудрости якутского народа. Здесь собраны уникальные экспонаты, которые свидетельствуют об истоках развития якутской литературы, рассказывают нам о людях, которые внесли весомый вклад в её становление и развитие. С особой благодарностью мы вспоминаем первого заведующего музея Василия Андреевича Протодьяконова – Кулантая и народного писателя Якутии Дмитрия Кононовича Сивцева – Суоруна Омоллоона. Их подвижническим трудом собраны бесценные материалы, на основе которых проведена просветительская работа об основоположниках якутской литературы и других писателях народа саха», — говорится, в частности, в поздравлении Ил Дархана.

Афанасий Владимиров отметил, что распоряжением Главы РС (Я) коллектив Якутского государственного литературного музея имени П.А. Ойунского удостоен благодарности главы Республики Саха (Якутия).

Работников музея во главе с директором, народным писателем республики Николаем Лугиновым с юбилеем сердечно поздравил председатель Союза писателей России Николай Иванов. Он отметил, что решением правления Союза писателей России за большой вклад учреждения в развитие литературы коллектив музея имени П.А. Ойунского удостоен высшей награды СПР – золотой медали «Михаил Шолохов».

На мероприятии по видеосвязи с поздравлениями выступили министр культуры и духовного развития республики Юрий Куприянов, президент Академии духовности РС (Я) Андрей Борисов, писатели республики: Семён Попов – Сэмэн Тумат, Егор Шишигин, Василий Михайлов, Николай Винокуров – Урсун, Анатолий Старостин.

Видеопоздравление музею с юбилеем направил Историко-мемориальный центр-музей И.А. Гончарова. На мероприятии состоялся показ видеопоздравлений от Ассоциации писателей РС (Я), музеев и учреждений культуры.

Справка:

17 апреля 1970 года произошло знаменательное событие – открылся первый в Якутии Литературный музей им. П.А. Ойунского, ставший одним из культурных центров республики.

События:

3 февраля 1958 г. – и.о. председателя Правления Союза писателей Якутии Н.Е. Мординов и ответственный секретарь И.И. Эртюков обратились с письмом к министру культуры ЯАССР Г.В. Попову с просьбой о ходатайстве в Министерство культуры РСФСР о создании дома-музея П.А. Ойунского в г. Якутске по ул. Ворошилова, 18, где он жил и работал в 1935-1938 гг. К письму приложили справку о жизни и деятельности П.А. Ойунского

– и.о. председателя Правления Союза писателей Якутии Н.Е. Мординов и ответственный секретарь И.И. Эртюков обратились с письмом к министру культуры ЯАССР Г.В. Попову с просьбой о ходатайстве в Министерство культуры РСФСР о создании дома-музея П.А. Ойунского в г. Якутске по ул. Ворошилова, 18, где он жил и работал в 1935-1938 гг. К письму приложили справку о жизни и деятельности П.А. Ойунского 30 декабря 1966 г. – бюро Якутского обкома КПСС постановило поддержать предложение Правления Союза писателей Якутии и Института языка, литературы и истории ЯФ СО АН СССР об открытии Дома-музея П.А. Ойунского и создать Дом-музей П.А. Ойунского

– бюро Якутского обкома КПСС постановило поддержать предложение Правления Союза писателей Якутии и Института языка, литературы и истории ЯФ СО АН СССР об открытии Дома-музея П.А. Ойунского и создать Дом-музей П.А. Ойунского 16 апреля 1969 г. – издан Приказ министра культуры ЯАССР №88 «Об организации дома-музея П.А. Ойунского» — филиала Якутского краеведческого музея им. Ем. Ярославского

– издан Приказ министра культуры ЯАССР №88 «Об организации дома-музея П.А. Ойунского» — филиала Якутского краеведческого музея им. Ем. Ярославского 21 апреля 1969 г. – издан приказ №26 по Якутскому краеведческому музею им. Ем. Ярославского о назначении заведующим домом-музеем П.А. Ойунского В.А. Протодьяконова — Кулантая. Он руководил музеем в 1969-1983 гг.

– издан приказ №26 по Якутскому краеведческому музею им. Ем. Ярославского о назначении заведующим домом-музеем П.А. Ойунского В.А. Протодьяконова — Кулантая. Он руководил музеем в 1969-1983 гг. 4 января 1970 г. – обращение в Якутский ОК КПСС председателя Правления СП Якутии С.П. Данилова и ответственного секретаря М.Д. Ефимова о санкционировании строительства дополнительных помещений на территории Литературного музея им. П.А. Ойунского в виде юрты Олонхо, юрты Ойунского и якутской урасы

– обращение в Якутский ОК КПСС председателя Правления СП Якутии С.П. Данилова и ответственного секретаря М.Д. Ефимова о санкционировании строительства дополнительных помещений на территории Литературного музея им. П.А. Ойунского в виде юрты Олонхо, юрты Ойунского и якутской урасы 17 апреля 1970 г. – открытие Литературного музея им. П.А. Ойунского

– открытие Литературного музея им. П.А. Ойунского 3 марта 1972 г. – подписано соглашение между директором Якутского краеведческого музея им. Ем. Ярославского и Д.К. Сивцевым — Суорун Омоллооном о разработке тематико-экспозиционного плана для вновь открываемых отделов Литературного музея им. П.А. Ойунского («Юрта Ойунского», «Народное искусство» (в якутской урасе)

– подписано соглашение между директором Якутского краеведческого музея им. Ем. Ярославского и Д.К. Сивцевым — Суорун Омоллооном о разработке тематико-экспозиционного плана для вновь открываемых отделов Литературного музея им. П.А. Ойунского («Юрта Ойунского», «Народное искусство» (в якутской урасе) 20 июня 1972 г. – к 50-летию ЯАССР открытие «Юрты Ойунского» и «Якутской урасы» на территории музея

– к 50-летию ЯАССР открытие «Юрты Ойунского» и «Якутской урасы» на территории музея 11 ноября 1973 г . – к 80-летию со дня рождения П.А. Ойунского установление восьмиугольного сэргэ возле якутской урасы (автор — архитектор Ю.И. Холмогоров)

. – к 80-летию со дня рождения П.А. Ойунского установление восьмиугольного сэргэ возле якутской урасы (автор — архитектор Ю.И. Холмогоров) 1973 г. – обращение министра культуры ЯАССР Д.Д. Климентова Министру культуры РСФСР Н.А. Кузнецову о необходимости выделения Литературного музея им. П.А. Ойунского из филиала Якутского краеведческого музея им. Ем. Ярославского в самостоятельный музей под названием «Якутский республиканский литературный музей им. П.А. Ойунского»

– обращение министра культуры ЯАССР Д.Д. Климентова Министру культуры РСФСР Н.А. Кузнецову о необходимости выделения Литературного музея им. П.А. Ойунского из филиала Якутского краеведческого музея им. Ем. Ярославского в самостоятельный музей под названием «Якутский республиканский литературный музей им. П.А. Ойунского» 10 сентября 1981 г. – открытие каменного здания музея (авторы — архитекторы И.А. Слепцов, Г.У. Гермогенов)

– открытие каменного здания музея (авторы — архитекторы И.А. Слепцов, Г.У. Гермогенов) 15 октября 1983 г. – открытие мемориального дома П.А. Ойунского после ремонта и реэкспозиции (в нем размещался музей до 1983 г.);

– открытие мемориального дома П.А. Ойунского после ремонта и реэкспозиции (в нем размещался музей до 1983 г.); 1983-1992 гг. – заведующим музеем работал А.Г. Старостин — Сиэн Кынат

– заведующим музеем работал А.Г. Старостин — Сиэн Кынат 11 ноября 1991 г. – вышел приказ министра культуры ЯАССР №423 «О преобразовании Литературного музея им. П.А. Ойунского в самостоятельный музей»

– вышел приказ министра культуры ЯАССР №423 «О преобразовании Литературного музея им. П.А. Ойунского в самостоятельный музей» 28 января 1992 г. – издан приказ министерства культуры ЯАССР №9 о назначении директором музея Лугинова Николая Алексеевича

– издан приказ министерства культуры ЯАССР №9 о назначении директором музея Лугинова Николая Алексеевича 9 февраля 1996 г. – издан приказ министерства культуры ЯАССР №73 о переименовании музея на Государственное учреждение культуры Республики Саха (Якутия) «Якутский Государственный литературный музей им. П.А. Ойунского»

На территории музея размещены 3 объекта: основное каменное здание, мемориальный дом-музей семьи Ойунских, копия юрты семьи Ойунских (воссоздана в 1971 при участии рабочих совхоза «Таатта», мастера Н.А. Ефремов — Табытал Уус и А.Р. Федосеева).

В фонде музея более 27345 ед. хр. Из них особо ценные: предметы быта и личные вещи Ойунского – дар его семьи, друзей и современников; рукописи якутских писателей, их переписка с учёными и писателями из разных стран, личные документы, подлинники фотографий, на которых запечатлена история развития якутской литературы и музея. В год музей посещают свыше 6000 чел., проводится свыше 200 экскурсий. С 2018 года осуществляется проект «По родным местам писателей». Музей в разные годы награждался премиями, грамотами, благодарственными письмами улусов республики. В 2016 г. музей стал дипломатом премии Главы Республики Саха (Якутия) им. профессора М.Ф. Габышева в номинации «Музей года».

В музейном комплексе с самого открытия проводятся литературные вечера, встречи с артистами, художниками, композиторами, лауреатами Государственной премии им. П.А. Ойунского, с героями экспозиций. Здесь побывали легендарные поэты и писатели Советского Союза С.В. Михалков, С.С. Смирнов, А.А. Вознесенский, участники и гости Дней русской, казахской, башкирской, монгольской литературы и искусства.