Якутский врач в удивительном Таиланде: Почему слабеет мужская Ү-хромосома?

Очерки из путешествия

С 11 апреля 2023 года мы с моим любимым начали свое не очень продолжительное, но весьма интересное путешествие по Таиланду…

Мы оба посещаем это экзотическое государство в Юго-Восточной Азии впервые. Надеюсь, мы не захватим сезон дождей, вроде успеваем насладиться сухим летним сезоном. Правда, если бы не эти спасительные кондиционеры везде, жара была бы изнурительная.

Таиланд начал нас радовать с самых первых шагов: очень хорошим номером в отеле (практически мы узрели в нашем номере признаки маленькой квартирки-студии), прекрасным видом окрестностей отеля, пением заморских пташек за окном по утрам, чрезвычайно приветливыми и улыбчивыми гостеприимными хозяевами страны — тайцами!

Покормив тайскую землю нашими якутскими оладушками, произнеся, следуя всем канонам, слова благодарности от нас и приветствия от земли Олонхо, мы начали проживать свои наполненные чудесными событиями дни в Стране Белого Слона!

Таиланд когда-то мне запомнился и заинтересовал прежде всего через сюжет фильма «Анна и Король» американского режиссера Эдди Теннанта. Прекрасная игра сногсшибательного актерского дуэта, сыгравшего «западную чувственность» (в роли английской учительницы — известнейшая английская актриса Джоди Фостер) и глубокую мудрость и «психологию восточного владыки» (короля Сиама сыграл красивейший и талантливый китайский актер Чоу Юнь-Фат), превратила этот фильм в один из тех мировых кинематографических бестселлеров, которые хочется смотреть снова и снова… Не всегда такая охота пересматривать фильмы у меня возникает, тем более еще и несколько раз.

Итак… Таиланд наших дней…

Вечером того же дня приезда мы встретились с гостиничным гидом, который произнес несколько общепризнанных истин, которые наши уши восприняли с интересом:

1. Приветливая улыбка и гостеприимные жесты тайцев очень искренняя вещь, не наигранная и не лживая;

2. В Таиланде другое совсем летоисчисление, отличное от всего мира: к обычному григорианскому календарю надо прибавлять 543 года, то есть сейчас у них на дворе — 2566 -й год. Правда необычно?

3. Тайцы, оказывается, празднуют Новый год трижды за год: как большинство жителей Планеты — 1 января, второй раз Новый год отмечается тайцами в китайский Новый год, учитывая, что 10% тайцев — китайского происхождения, и, наконец, отдавая дань традиции, согласно буддийскому тайскому обычаю, отмечают свой Новый год 13-15 апреля. Представляете, надо же было так удачно сложиться, что мы с Андреем попали «под раздачу» — побывали в Таиланде именно в дни их традиционного народного Нового года! И даже стали свидетелями, правда неосознанно, их водной новогодней феерии. В Таиланде принято обливать друг друга водой и желать при этом богатства, благополучия и благоденствия! Немного было странно, очень необычно и достаточно мокро!

4. Таиланд ярко характеризуют именно 3 вещи: море, слоны и трансвеститы.

То есть побывать в Таиланде и не увидеть эти три вещей из визитной карточки страны означает не поставить «зачет»! Как раз таки поэтому мы и решили остановить свой выбор на определенный перечень экскурсий.

Во-первых: мы решили, что с морем маловато будет познакомиться только на отельном пляже. Мы выбрали в данной связи двухдневный поход на острова Пхи-пхи и Краби с посещением сказочных мест, похожих на острова с рекламы «Баунти» и острова, где действительно снимались фильмы про Джеймса Бонда и фильм «Остров» с участием Ди Каприо, с загадочным fire show, с вечеринкой в стиле испанской Ибицы. C недавнего времени Тайской Ибицей стали называть небольшой островок Ко-Панган в Сиамском заливе из-за грандиозных ночных вечеринок — Full Moon Party (дословно, вечеринка в Полнолуние), которые проводятся здесь 1 — 2 раза в месяц. В отличае от испанской Ибицы, они проходят на пляже, под ярким солнцем.

Во-вторых, понимая о том, что любая чужеземная страна уникальна своими природными, живописными местами, мы запланировали поход в заповедник «Као Сок» и на озеро Чео Лан, где нам обещают, что «нет привычной инфраструктуры, отелей, ресторанов, мобильной связи и интернета, только звуки дикой природы, невероятные виды на горы и тропические леса. Во время экскурсии мы посетим пещеру со сталактитами и летающими мышами, покупаемся в озере, прогуляемся по настоящим джунглям, покатаемся на слонах, пообедаем в плавучем ресторане».

В-третьих, памятуя о том, что жители Таиланда называют свою страну Страной Белого Слона, глубоко чтят и ценят это священное животное, мы не могли проигнорировать Шоу Парк «Fantаsea», где все подчинено Культу Слона: великолепные архитектурные постройки с композициями про слонов, памятники Слону, внушительное количество магазинчиков с сувенирами про слонов. И, в конце концов, волшебное представление «Fantаsea» с поражающим воображение колоссальными декорациями и масштабностью сцены, где могут поместиться одновременно с десяток больших и маленьких слонов и другой домашней живности… Воображение мое было поражено также размерами и вместимостью так называемого ресторана-столовой в тотально розовых тонах, подумать только — на 4000 посадочных мест! Видимо, я никак не закончу перечень того, что меня поразило вчера при посещении этого парка! Он, кстати, немного напомнил те Парки отдыха и развлечений, в которых мне повезло когда-то побывать. Но, конечно, это их мини-аналог.

Мне в разные годы повезло побывать в самых топовых Парках развлечений мира в нескольких странах: в Орландо — в Парке «Юниверсал Студио», в Парке развлечений «Мир Гарри Поттера» (США, Флорида), в Сеуле в аттракционионах «Everland» или «Lotte World (Южная Корея).

В-четвертых, действительно, побывать в Таиланде и не увидеть шоу трансвеститов — это, кажется, все равно что во Франции не посетить Эйфелеву башню 😜. Это действительно очень красиво, зрелищно и красочно! Мы стали зрителями Simon cabaret show, где весьма приятная обстановка, большой красивый зрительский зал и… сказочно красивые «ледибой». Они настолько красивы, что сносит мозги и ты не понимаешь — кто все же перед тобой? Они не только представители неестественного «третьего» пола, но, что крайне удивило: некоторые из них практически не имеют даже национальных различий! Это некие универсальные на все вкусы «куколки на закуску».

Но надо отдать должное этому шоу: самое главное впечатление и зрелищность — от чрезвычайно красочных костюмов и атрибутов, поражает грация танцовщиц и прекрасно поставленные танцевальные этюды, интересна задумка имитировать пение известных певцов с мировым именем и их лучших синглов, а также замечательная идея использовать в шоу популярные синглы на разных языках мира: на тайском, английском, китайском, японском, корейском и даже русском и украинском языках. Это очень актуально, так как в зрительном зале вместе с нами сидели 589 зрителей самых разных национальностей.

Но как говорится, хочу все же капнуть ложку дегтя в бочку меда. У меня всегда было предвзятое отношение к этому сексуальному меньшинству — представителям некоего третьего пола.

Оказывается есть 4 вида трансвеститов:

1. феминизированные гомосексуалисты — их влечет к собственному полу, имитируют женское поведение);

2. травести — эти сексуального влечения к мужчинам не имеют, гетеросексуальны, но любят облачаться в женскую одежду, особенно носить женское белье;

3. трансвеститы — полностью копируют женский образ, но не стремятся менять пол; 4. транссексуалы — это мужчины психологически и биологически ощущающие себя женщиной, они испытывают полное удовлетворение только поменяв свой биологический пол!

Вот к таким трансвеститам чаще всего относятся тайские ледибой. Мне как-то стало жалко этих мальчико-девочек: ведь благодаря бесконечным операциям и пожизненной гормональной заместительной терапии продолжительность жизни трансвеститов после операции значительно сокращается и длится только около 10-20 лет. Они лишены возможности иметь детей. Они, полностью осознавая все минусы такого преобразования, отдают все на длань этой недолгой, но единственно приемлемой для себя жизни!

И еще… Как-то лет 15 назад на мой возмущенный вопрос: «Почему так много стало вокруг нас лжемужчин с «голубым» окрасом?» мой научный руководитель по кандидатской диссертации, питерский профессор поделился очень интересным и достаточно печальным фактом о том, что это очередной виток человеческой истории, когда постепенно наступает ослабевание мужской Y-хромосомы. И что история человечества витками спирали приходит вынужденно к амазонскому обществу, когда у мужчин теряется способность к зачатию ребенка. Сначала у меня был ШОК! Я успела спросить: «Через сколько времени мы к этому катарсису придем?». Профессор сказал: «На наш век и век наших детей и внуков хватит, но далее… трудно что-то предугадать». И добавил, как совет всему женскому роду: «Пользуйтесь, пока существует порода альфа самцов!” 😅

Причиной ослабления мужской Ү- хромосомы я думаю, служат многие факторы. Как ни странно, все же беспорядочные половые отношения, проводящие к венерическим заболеваниям, к ВИЧ — инфекциям, наркомания, приводят в конечном итоге к ослабеванию детородной функции. Проживание вот уже на протяжении нескольких десятков лет многих поколений людей в условиях отсутствия особых проблем в поисках пищи, одежды, наступление некой «пресыщенности жизнью», допущение пренебрежения нравственными принципами с целью получения прибыли в условиях процветания «товарно-денежных» отношений. Отсюда — уход в небытие нормальных семейных отношений, отсюда родом поздние браки и позднее рождение первенцев в семье, что в свою очередь усиливает факторы рождения неполноценных по уровню здоровья младенцев… Делаем вывод: появление в человеческом сообществе большого количества лжемужчин, комфортно чувствующих себя в женском обличии или лжемужчин, которых против естества тянет к однополым сексуальным отношениям — это признак вырождения общества, признак глубокой болезни не только телесной, но и духовной, и я бы добавила: еще и ментальной болезни общества!

Как пишет интернет — главная причина, почему так много в Таиланде трансвеститов — связана с достаточно спокойным отношением общества к людям с такими отклонениями от общепринятой нормы, и, в первую очередь, благодаря их религии. Их считают обычными, такими же как все, не смотрят косо на улицах, и с недавних пор предоставляют такие же социальные возможности, как у людей обычного (мужского или женского) пола, например, рабочие места.

Интересно, как относятся к ним таиландские мусульмане? Ведь их тоже немало здесь. А ведь общеизвестен факт того, что мусульмане в большинстве своем нетерпимы с идеей транссексуализма.

На сегодня все… Эту первую часть я написала под впечатлением первых 5 дней! Что родится в уме после 5 заключительных оставшихся дней в Таиланде, как обещают гиды — после самых ярких и зрелищных туристических походов: в заповедник Као Сок с катанием на слонах и сплавом вниз по чудесной речке на тростниковом плоту; на двухдневный тур на слонах острова Пхи-пхи и не только, стоит подождать… Мы ждем с вожделением и ожиданием тайского Чуда!

С любовью к путешествиям и заморским странам и с восхищением от пребывания в Стране Белого Солнца, Светлана Яновна ЯКОВЛЕВА, кандидат медицинских наук, детский эндокринолог, врач с 31-летним стажем, генеральный директор, учредитель ООО Медицинская клиника «Яннамед».