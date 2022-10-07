Якутский общественник в шоке

Я посетил в День Учителя свою родную среднюю школу №30 города Якутска и был очень огорчен от увиденного: неопрятная, обшарпанная, ни сантиметра косметического ремонта. Никогда не видел ее в таком состоянии, а это только начало учебного года. Что же будет в следующем 2023 году, когда, кстати, школе предстоит отметить свой 50-летний юбилей?!

У меня был небольшой шок от состояния школы. Разве это нормально, что дети учатся в здании, которое находится в таком непотребном виде? Этим летом мы с Народным фронтом вели мониторинг проведения капитального ремонта в учебных заведениях республики, и школы №30 не было в списке модернизации. Помню, даже приятно удивился: значит у школы все нормально, но не тут-то было. Со слов некоторых работников школы ремонт не проводился уже 5 лет… Почему руководство не ударило палец о палец для ремонта школы? Что оно не замечает или не хочет замечать? Почему не выделялись деньги на текущий ремонт, а если выделялись, то куда они потрачены? Есть вопросы к не так давно в 2020 году назначенному директору Дмитрию Михайловичу Санарову и к администрации города Якутска. Будем разбираться.