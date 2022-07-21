Якутских мадьыны наградили денежными сертификатами

21 июля министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид Спиридонов подвел итоги IV чемпионата мира по мас-рестлингу и вручил денежные сертификаты на сумму 500 тысяч рублей чемпионам Дмитрию Саввинову, Дмитрию Попову и Павлу Черноградскому, а также их личным тренерам Алексею Агапову и Петру Давыдову в размере 250 тысяч рублей — сообщает телеграм-канал Минспорта Якутии.

Денежным сертификатом в 200 тысяч рублей был награжден серебряный призер чемпионата мира по мас-рестлингу в абсолютной весовой категории среди мужчин Эрчим Баппагай и его личный тренер Петр Давыдов – 100 тысяч рублей.

Спортсмены поблагодарили руководство республики в лице Айсена Николаева и родное министерство за регулярную поддержку и обещали в будущем достойно защищать честь державы на международных стартах.

Леонид Николаевич пожелал ведущим мадьыны России крепкого здоровья, дальнейших успехов и гордо нести звание спортсмена.