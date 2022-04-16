Якутские предприниматели: Нас не сломить!

Любой кризис – это новые возможности

Уинстон Черчилль

Для одних кризис — крах надежд, для других – действительно повод для поиска новых возможностей.

Якутяне помнят, как в 2018 году в Якутске в одночасье рухнул банк «Таатта». Тогда пострадали многие крупные и компактные компании города. Мне в те дни запало в память, что после этого печального события в соцсетях был распространен крик души владельцев службы доставки еды «Yum Yum» с просьбой к постоянным клиентам поддержать их в трудную минуту своими заказами, поскольку предприниматели потеряли большую сумму из-за краха банка. Лично я никогда не пользовался услугами данного сервиса, но в последующем краем глаза следил за его дальнейшей судьбой.

15 апреля состоялась конференция для предпринимателей «Бизнес в кризис — 2022», организованная АО «Алмазэргиэнбанк» АО и министерством предпринимательства, торговли и туризма республики.

Хозяйка заведения Мария ПРОНТЕЕВА выступила в качестве одного из спикеров и рассказала, что теперь она не только совладелица службы доставки и модного ресторана, но и коуч, бизнес-тренер. Семейный бизнес Пронтеевых возродился после банкротства обслуживающего банка, выстоял в годы пандемии, и нынче продолжает успешно функционировать в условиях беспрецедентного санкционного давления на нашу страну. А сама Мария Максимовна уже обучает и мотивирует других предпринимателей, щедро делится с ними накопленным опытом. Слушая эмоциональное и вдохновенное выступление этой хрупкой молодой женщины, невольно заражаешься ее энергией и веришь, что ей многое по плечу.

Не менее мотивирующие и вдохновляющие выступления участники мероприятия услышали и из уст других известных действующих предпринимателей.

Ольга ГРИГОРЬЕВА, генеральный директор салона национальной посуды «Камелек», рассказала, что несмотря на кризис, продолжает открывать новые магазины. С утра она торжественно открыла креативное пространство для народных мастеров – совместное детище бренда «Камелек» с Ассоциацией «Сделано в Якутии». Площадка будет работать в формате выставки, которая объединит производителей, народных мастеров и народных умельцев со всей республики. SakhaLife осветил открытие креативного пространства в отдельной статье. «Не надо бояться начинать с малого», «необходимо понять свою миссию», — такие поддерживающие слова адресовала Ольга Григорьевна начинающим свое дело, выступая на конференции «Бизнес в кризис – 2022».

Надежда ПАВЛОВА, хозяйка ресторана «Китай-Город» сообщила, что, несмотря на резкое подорожание сырья, они продолжают удерживать цены. И заявила: «Все равно больше работаем на развитие и даже думаем о выходе за пределы республики. 2020 год нас очень сильно закалил. И сейчас мы готовы ко всему».

Из выступления совладелицы ресторана «Шпинат и мясо», директора гриль-бара «Шашлыкoff» Марии ЕГОРОВОЙ слушатели узнали детали развития семейно-партнерского бизнеса. «Мой главный партнер — это муж», — раскрыла основной секрет успеха Мария. У семейной пары в данный момент 5 партнеров и 160 сотрудников. А во времена, когда они начинали свое дело, не было таких хороших условий – льготных кредитов, субсидий, приходилось брать займы под 30 процентов годовых в кредитных кооперативах. «А сегодня я услышала, под какие маленькие проценты предлагают вам кредиты «Алмазэргиэнбанк» и Фонд поддержки предпринимательства – это очень хорошие условия. От вас нужно только желание! Ваша энергия, ваше желание – и вперед, создавать рабочие места!» — такими пламенным призывом завершила свою речь бизнес-леди.

Конференция была организована акционерным банком «Алмазэргиэнбанк» совместно с министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), чтобы дать представителям бизнес-сообщества актуальные ответы на назревшие вопросы в условиях санкционных трудностей в экономике. Конференц-зал музея «Россия – моя история» был до отказа заполнен деловыми людьми, жаждущими получить полезные советы и необходимую для бизнеса информацию.

Встречу приветственным обращением открыл первый заместитель председателя правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» Федор НОГОВИЦЫН.

Затем выступил заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Максим ПРОКОПЬЕВ. Он ознакомил собравшихся с мерами по поддержке предпринимателей, порадовал их сообщением, что по федеральной и республиканской программам на эти цели выделены значительные средства, в том числе отдельно для сферы торговли, для социального бизнеса и туризма. Разрабатываются меры поддержки и для самозанятых граждан, коих в республике зарегистрировано 16 тысяч человек.

Выступившие далее генеральный директор Фонда развития предпринимательства Петр МАКСИМОВ, менеджер центра «Мой бизнес» Дьулус ИВАНОВ и руководители управлений «Алмазэргиэнбанка» Андрей ТАСТЫГИН, Валентина МИХАЙЛОВА подробно рассказали о предоставляемых услугах и продуктах по направлениям своей работы. Надо сказать, что для предпринимателей действительно предусмотрены хорошие меры поддержки в кризисных условиях.

Итоги конференции подвел первый заместитель председателя правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» Федор Ноговицын. Он заявил, что банк всегда стремится учитывать интересы якутских предпринимателей и как никто заинтересован в том, чтобы местный бизнес продолжал жить и работать.

Я спросил у слушателей их мнение о прошедшем форуме.

Айсен ЗАХАРОВ, индивидуальный предприниматель (магазин «Полки»): «Свое дело я начал лишь год назад. Так что многого еще не знаю. На данном мероприятии получил весьма нужную информацию о льготных кредитах, о мерах поддержки и об услугах Центра «Мой бизнес». Уже планирую сходить к ним по вопросу микрокредитования и получения субсидий».

Виктория: «Я самозанятая, готовлю на дому острые корейские закуски кимчи и продаю с помощью социальных сетей. Занимаюсь этим с 2019 года, зарегистрирована, имею свой круг постоянных заказчиков. Конференцию лично для себя считаю полезной, было очень интересно, узнала новую для себя информацию, в том числе о льготных займах для самозанятых. Думаю, мне вскоре понадобится кредит и теперь я знаю, куда и как обратиться».

Уверен, что и остальные участники конференции узнали много полезного и нужного для своего бизнеса.