Якутскэнерго получен паспорт готовности к зиме

ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) подтвердило готовность к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов. Паспорт готовности был выдан на основании результатов оценки готовности объектов ПАО «Якутскэнерго» к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.11.2020 № 973.

Якутскэнерго – основной гарантирующий поставщик электроэнергии в Республике Саха (Якутия) — выполнило все основные условия готовности при подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 годов.

Предприятия Якутскэнерго одними из первых во всей стране вступают в отопительный сезон, который длится на Севере 9 месяцев. Подготовку к этому ответственному периоду якутские энергетики интенсивно ведут в короткое лето и продолжают вплоть до самых холодов. Компания делает все для выполнения главной задачи – обеспечения бесперебойного энергоснабжения жителей республики.

В ходе подготовки к работе в сезон отрицательных температур энергетики провели ремонт основного генерирующего оборудования. Проведены ремонты электрических сетей всех классов напряжения общей протяженностью 960,5 км. Для снижения опасности возникновения аварийных случаев расчищено 2204 га просек линий электропередачи.

Энергообъекты Якутскэнерго полностью обеспечены топливом. В период подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг. доставлено 139,6 тысячи тонн угля, 4,3 тонны сырой нефти и 75,2 тысячи тонн дизельного топлива. Всего по данным на 12 ноября 2020 г. календарный план по обеспечению станций топливом выполнен на 100 %.

На всех предприятиях прошли тренировки оперативного персонала по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур и дополнительные инструктажи по особенностям работы в условиях зимнего максимума нагрузок.

По словам генерального директора Алексея Стручкова, основными задачами ПАО «Якутскэнерго» при работе в осенне-зимний период являются обеспечение надежной работы оборудования, достижение положительной динамики снижения количества технологических нарушений, повышение показателей охраны труда и производственной безопасности, эффективности производства и транспортировки электрической и тепловой энергии. Всё это направлено на сохранение и обеспечение безаварийной и надежной работы энергосистемы.