Якутия вошла в десятку лучших регионов по цифровой трансформации

Якутия вошла в ТОП-10 регионов по цифровой трансформации, заняв 9 место по стране. Об этом стало известно после подведения итогов работы руководителей цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и регионов.

Как ранее отмечал глава Якутии Айсен Николаев, республика активно реализует задачи цифровой трансформации, которые поставлены президентом России Владимиром Путиным. «Вместе с тем необходимо ориентироваться не только на количество услуг в онлайне, но и на их качество», — отмечал глава.

По итогам первого полугодия 2022 года Якутия заняла 9 место среди регионов России с общим баллом 18,1. Рейтинг подготовлен РАНХиГС совместно с Минцифры России.

При подсчёте рейтинга учитывали реализацию мер поддержки ИТ-сферы, информационную безопасность, цифровую зрелость, наличие платформы обратной связи и перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид.

В мае 2022 года Минцифры РФ подготовило новую методику оценки регионов. Теперь при подсчете учитывается степень достижения показателей результативности цифровой трансформации, а также финансовая дисциплина исполнения ведомственных программ цифровой трансформации.

И.о.министра инноваций, цифрового развития и инфокомуникационных технологий Якутии Петр Николаев отметил, что «цифровая трансформация сегодня – это подход в части создания новых и трансформации существующих цифровых продуктов и сервисов. В процесс вовлечены разные специалисты, начиная от аналитиков данных, разработчиков, государственных служащих, работников учреждений и, конечно же, самих граждан, чьи потребности в удобных и полезных цифровых продуктах и услугах учитываются в первую очередь».