Якутия внесла дополнительные предложения по законопроекту о северном завозе

Первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов 23 сентября провел в Якутске первое выездное заседание экспертной группы по вопросам совершенствования системы завоза продукции и товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

В ходе заседания Гаджимагомед Гусейнов отметил, что работа над этим законопроектом ведется в рамках исполнения поручения президента РФ В.В. Путина. Согласно поручению правительство РФ должно разработать проект федерального закона о северном завозе и внести его в Госдуму в первом квартале 2023 года. Разработка данного законопроекта правительством РФ возложено на министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития). К концу октября текущего года законопроект в установленном порядке будет вынесен на рассмотрение в правительство РФ. Помимо основного законопроекта, также разработан законопроект-спутник по внесению изменений в другие законы.

В своем выступлении Гаджимагомед Гусейнов поблагодарил главу Якутии Айсена Николаева за активное участие в разработке законопроекта.

«Это наше первое выездное заседание. Безусловно, оно должно было быть в Якутии. Потому что на Республику Саха (Якутия) приходится более 50% всего северного завоза. При рассмотрении законопроекта поступило порядка 50-ти замечаний и предложений от 25 субъектов РФ. Все они проработаны, многие замечания были учтены. Наша сегодня с вами задача прийти к общему согласию по обсуждаемому законопроекту», — резюмировал Гаджимагомед Гусейнов.

Дополнительные предложения республики по законопроекту о северном завозе на заседании внес заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров.

Единственным субсидируемым маршрутом завоза грузов законопроект предусматривает Северный морской путь. Республика предлагает учесть транспортные издержки внутри региона, транспортную схему, включающую прибрежные морские маршруты, речные маршруты, ж/д и автомобильный транспорт. Во-вторых, Никифоров озвучил, что требуется четкое уточнение и разграничение полномочий ветвей власти, зон ответственности участников северного завоза и владельцев транспортно-логистической инфраструктуры. По законопроекту опорные транспортно-логистические центры разделены на федерального, регионального и муниципального значения. Эффект от их деятельности будет достигнут если они начнут работать как единая сеть. Можно сказать, что инфраструктура по многим видам грузов и маршрутам сегодня отсутствует. Их предстоит создавать заново и особенно на муниципальном уровне. Для этого требуются большие инвестиции и нужен механизм привлечения их в этой сфере. В завершение своего выступления Михаил Никифоров, отметив, что все основные замечания республики по законопроекту учтены, сообщил, что сегодня совместно с парламентом готовится еще ряд предложений, которые будут переданы Экспертной группе в начале следующей недели.

На заседании выступили заместитель председателя экспертной группы Мария Перова, депутат Госдумы Петр Аммосов, заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Виктор Губарев, председатель комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Ил Тумэн РС(Я) Павел Петров и представители регионов страны.